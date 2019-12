Tvrdý pád. Dvacítka nezvládla roli favorita, místo čtvrtfinále hrozí baráž | iSport.cz

První zápas všechny namlsal. Dvacítka do domácího šampionátu vlétla výhrou nad Ruskem. Hráči si stěžovali, že jim nikdo nevěřil a oni to dokázali. Další krok ale šeredně nezvládli. S Německem zaslouženě prohráli. Pokud nebudou bodovat s Kanadou nebo USA, čeká je s největší pravděpodobností boj o záchranu.

Proti Rusku byli outsidery. Samozřejmě, byl na ně tlak prvního zápasu domácího šampionátu. Roli však měli úplně jinou než proti Němcům.

Už samotná skladba týmu trenéra Václava Varadi dala najevo herní směr. Obrana! Důrazná hra, nebezpečné protiútoky. Proti tvořivým Rusům to vyšlo, ti se rozbíjeli o poctivého soupeře, který trestal z brejků a přesilovek.

Napodruhé ale byli v úloze favorita Češi. A nezvládli to. Sami měli tvořit, v útoku byli ale totálně jaloví. Až v posledních deseti minutách se dostávali do soustavnějšího tlaku, jinak neměli prakticky žádné šance. Soupeře nepřehrávali. Kouč hořekoval, že Němci jen celý zápas čekali na šance a bránili. Ano, porazili lvíčata jejich vlastní zbraní. Nikde však není psáno, že to proti zámořským gigantům zase nemůže vyjít. Aspoň na bod. Bude to ale pořádně těžké.

Reálně nevidím jedinou zbraň, kterou by Češi mohli Kanadu nebo USA zaskočit. Jejich kvalita je jinde. Oba už navíc ve skupině ztratili, další zaváhání by je mohlo stát lepší postupový flek do play off.

Euforii po prvním parádním triumfu vystřídalo kruté vystřízlivění. Na domácím mistrovství světa hrozí historická blamáž.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 2 1 0 0 1 9:4 3 2. USA 2 1 0 0 1 10:9 3 3. Česko 2 1 0 0 1 7:7 3 4. Německo 2 1 0 0 1 7:9 3 5. Kanada 2 1 0 0 1 6:10 3