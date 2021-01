Oceláři řeší brankoviště, potřebují závoru. Kdo by to mohl zařídit?

Mladoboleslavský brankář Gašper Krošelj chytá kotouč do své lapačky • ČTK / Petrášek Radek

Byli zvyklí mít top ligového gólmana. Oceláři plnili přikázání, že dobrý brankář je základ týmu, mimořádně důsledně. Sedm let vládl brankovišti pevnou lapačkou Šimon Hrubec. Po něm přišel Patrik Bartošák, další superstar. A teď… Teď je to podstatně slabší.

Do nové sezony řešil Třinec po neslavném konci Bartošáka obsazení klíčového místa znovu. Ze zámoří krátce vypomohl Josef Kořenář, aktuální volba leží na Jakubu Štěpánkovi a Ondřeji Kacetlovi. Mimochodem dvou odložených mužích, o které nestály Pardubice. A ocelovou výztuž v nich zatím Oceláři nenašli.

Sázka na Štěpánka padla už vloni. Přišel v prosinci 2019. Smlouvu podepsal jen na šest týdnů, nakonec si ale svými výkony řekl o prodloužení kontraktu do konce sezony a následně dokonce na celý příští (aktuální) ročník. Vcelku nepochopitelně si pak vedení nechalo pláchnout Petra Kváču, který odkvačil do Liberce. Tam teď mladý gólman září a podle čísel je nejlepší gólman extraligy. Bolavá chyba.

Třinec se teď totiž utápí ve výsledkové krizi, ne však herní. Prosím, nezaměňovat. Čtyřikrát v řadě nebodovali. Se třemi body už večer neusínali deset zápasů, skoro měsíc! Že by byli právě brankáři hlavním problémem Slezanů? Ne, avšak nejsou ani žádnou pýchou.

Štěpánek i Kacetl jsou úspěšností zákroků pod 90 procenty. Ze statistiky GSAA, která počítá góly, kterým brankář zabránil ve srovnání s ligovým průměrem, jsou oba níž, než by Třinec chtěl. Stručně řečeno: oba jsou podprůměrní. Hodnota této analytiky je u nich záporná. Nutno přidat, že jejich úloha není zrovna snadná. Za dobře fungující obranou na ně nechodí tolik střel, nečelí tolika šancím. Když už ale nějaké ano, musí se pořádně činit. Jinak proti Ocelářům soupeři hrají veskrze taktiku „beton“. To se pak čísla honí těžko.

V úterý proti Mladé Boleslavi hájil klec Kacetl. Těžko mu nějaký ze tří gólů vyloženě vyčíst, pár šancí taky pochytal. Oceláři teď ale potřebují někoho, kdo mezi třemi tyčemi natáhne závoru. To však nesvede ani jeden z jejich maskovaných mužů.

Není proto divu, že je vedení slezského gigantu aktivní na přestupním trhu a poptává posílení tohoto postu. Podle informací Sportu vstoupilo do hry o služby Dominika Frodla. Případný megatransfer by se mohl urodit na konci ledna v závěru přestupního období. Zájem ale mají také Pardubice. Zatím je ve hvězdách, kdo bude vítězem této přetahované. Je však evidentní, že do klíčové fáze sezony budou chtít favorité kritický flek zdokonalit.