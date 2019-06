Experti o prohře Végha: Ohrozí to boj s Vémolou? Jak reagoval Karlos? | iSport.cz

Otázka na experty: Co říkáte na prohru Attily Végha v souboji s Virgilem Zwickerem? A bude to mít podle vás nějaký vliv na souboj na jeho souboj s Karlosem Vémolou?

Parádní turnaj s nepříjemným překvapením na závěr. Na konci galavečera Oktagon 12 zápasil oblíbený slovenský MMA bijec Attila Végh s americkým bojovníkem Virgilem Zwickerem. Pro diváky ale duel znamenal rychlé zklamání. Domácí šampion totiž padl už po třech minutách v prvním kole. Neustál tvrdé údery šestatřicetiletého „Indiána“. Co na prohru slovenského velikána říkají odborníci? „V téhle formě by Attila s Karlosem neměl vůbec šanci,“ myslí si například respektovaný trenér Petr Macháček. Výsledek zápasu okomentoval i sám Vémola, kterého čeká souboj s Véghem 9. listopadu v O2 areně.

„Je to sport a vždy jde o aktuální formu. Soupeř byl nebezpečný a zadní ruku si tam pořád zaměřoval, až to bohužel zaměřil a trefil. Jak Attilku znám, nebyl ve své kůži a to by samozřejmě mohlo také rozhodnout s Karlosem. Jak už jsem říkal kdysi: Attila vyhraje, pokud se dokáže kvalitně připravit a bude mít v sobě zase toho ‚dravce‘. Tohle na Karlose stačit nebude.“

„Virgil Zwicker spoustu lidí překvapil. Především ty, kteří se nechali zmást statistikami a tím, že posledních několik zápasů prohrál. Byly to ale zápasy v těžké váze a proti velmi kvalitním bojovníkům. S váhou měl problém při shazování do limitu polotěžké váhy, ale při zápase mu kila navíc pomohla vytvořit si tlak na Attilu. Tím mu sebral jeho obvyklou lehkost a rychlost a Attila v poslední kombinaci zůstal v úderu, jako by svého soupeře chtěl spíše odtlačit a udržet si prostor. Tím ale nechal odkrytou hlavu, kterou Zwicker tvrdě zasáhl. Nemyslím si, že by tahle prohra nějak zásadně ohrozila zápas s Karlosem. Oba jsou to naši nejznámější a nejúspěšnější bojovníci a ten zápas prostě chce vidět každý, i když teď Attila prohrál.“

„Attilovi jsem přál výhru, ale tohle je bohužel MMA. Stačí jedna chyba a může být po zápasu. Podle ohlasů duel s Vémolou na atraktivitě trochu ztrácí. Ale nejde jen o to. V MMA hraje důležitou roli psychika a ta teď dostala určitě hodně zabrat. Nastupovat do dalšího těžkého zápasu po K.O. nebude jednoduché.“

„Upřímně, moc mě to nepřekvapilo. Byl to jeden ze tří zápasů, kdy jsem si říkal, že domácí může prohrát. Zwicker dobře využil Véghovo propadání do úderu, ze kterého kontroval, a taky mi přišel rychlejší. K blížícímu se zápasu s Vémolou se nic nemění. Nikdo netvrdil, že je to zápas dvou neporažených. Bude to jiný zápas, v kterém může vyhrát kdokoliv. Pro mě ale zůstává favorit Karlos.“

„Attilu velmi respektuji a jsem přesvědčený, že to je velmi silný bojovník. V tomhle zápase to ale vypadá, že mu nesedlo časování soupeře. To se někdy stává. Virgil je tvrdý, nebojí se jít do výměn. V tomhle zápase byl ve všech aspektech o třídu lepší. Otázkou je, jestli už je Attila zdravotně tak omezený, že už se nedokáže připravit, nebo mu to prostě teď jen nesedlo. Rád bych věřil té druhé možnosti. V téhle formě by s Karlosem neměl vůbec šanci.“

Karlos Vémola, MMA zápasník

„Jsem naštvaný. Měl jsem bojovat s Američanem já. Hrozně mě to mrzí s ohledem na náš zápas. Attilovi jsem strašně fandil, ale pakliže prohrál, tak by mi měli Američana Zwickera hned dát. Nejlépe na Štvanici, kde bude další turnaj Oktagonu. Ale Ondra (Ondřej Novotný, promotér OKTAGON MMA), o tom nechce ani slyšet. Chápu, že by to mohlo trochu pokazit náhled na souboj stoletní Végh vs. Vémola, ale já si toho Američana zasloužím. To, že Attila prohrál, není moje vina. Zasloužím si chodit s vítězi. Tečka.“





Poznámka: To, že by si Vémola přál bojovat s Zwickerem potvrdil sám Novotný na pozápasové tiskové konferenci. „Karlos to chce. Letos ho ale nedostane. On už tam zase stál nadrženej. ‚Já pujdu a kousnu ho rovnou!‘ Ale letos to nebude,“ řekl Novotný.