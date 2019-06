Tvrdé KO zastavilo Végha, Vémolu v Oktagonu vyzvali hned dva zápasníci | iSport.cz

Souboj mezi Véghem a Zwickerem byl hlavním zápasem večera a ač to na začátku vypadalo na pěknou přestřelku, byl konec už v prvním kole. „Chtěl jsem to ukončit brzo, už půl roku jsem neviděl své děti,“ vysvětlil Zwicker a dodal: „Tahle výhra je pro ně!“ Podle svých slov nic nepodcenil a na slovenskou hvězdu se připravoval tvrdě. Teď by rád srazil i tu českou. „Slyšel jsem, že bude Vémola bojovat s Véghem, ale ještě jsem tady pořád já,“ vyzval Karlose Vémolu.

A během galavečera nebyl jeho prvním vyzyvatelem. Tím se stal Brazilec Henrique Da Silva, který porazil Jana Gottwalda 8 vteřin před koncem kola. Za ním do oktagonu po vyřknutí výzvy sám Vémola došel a jeho nabídku přijal. „Buď opatrný s tím, co si přeješ, protože oktagon je můj domov. Tady žerou lvi první a Vémola žádnou výzvu neodmítá,“ vzkázal mu „Terminátor“.

Očekávaným soubojem byl i duel mezi Slovákem Samuelem „Pirátem“ Kristofičem a Brazilcem Fernandem Gonzalezem. Jejich zápas si ale diváci příliš dlouho neužili. Pirátovi totiž stačilo pouhých 28 sekund, aby svého oponenta poslal k zemi tvrdým hákem. „Přesně tohle jsem měl v plánu. Buď přední hák, nebo tvrdá rána. Hlavně jsem to chtěl co nejdřív, dokud byly ještě síly,“ popsal svou taktiku, která se mu evidentně vyplatila.

Bratislavskou halu před nimi potěšil i další krajan, Gábor Boráros. Vítěz první série reality show Oktagon výzva si rovněž v prvním kole poradil se svým soupeřem, kterým byl Čech Jan Janka. Slovenská hvězda do zápasu nastoupila od první chvíle velmi tvrdě a bylo na první pohled patrné, že si přeje zápas ukončit co nejdřív. To se Borárosovi také povedlo. „Na záznamech z jeho zápasů jsem si všiml, že není tak silný na zemi, tak jsem se na to zaměřil,“ prozradil Boráros. „Vyhrál zaslouženě, ta výhra mu patří,“ smekl před soupeřem poražený Janka.

Kromě hlavních zápasů se diváci mohli kochat i napínavými souboji v předzápasech, kde se představil například i v Čechách populární bojovník z Uzbekistánu Machmud Muradov či místní hvězda Ludovít Klein. Oba si připsali výhru. „Hala byla skoro téměř vyprodaná. Při zápasech Muradova a Kleina tribuny doslova burácely. Oba odměnili diváky tvrdými knokauty,“ zhodnotil turnaj slovenský novinář Vladimír Bilohuščin.