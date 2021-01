Král padl, ať žije nový? V případě Conora to neplatí, MMA ho potřebuje

Dustin Poirier předvedl v zápase s Conorem McGregorem parádní výkon. Zaslouží si uznání a slávu. Ale nad poraženým Irem rozhodně nelze mávnout rukou a říct, že by to měl zabalit. Byla by to ztráta pro celé MMA. To on pomohl smíšená bojová umění pozvednout na nynější úroveň. Svým vystupováním vždy jedny bavil, jiné provokoval. Málokomu byl ale lhostejný. Větší hvězdu bude UFC jen těžko hledat, proto si dvaatřicetiletý bijec zasluhuje respekt, i když jednoznačně prohrál. A rozhodně je dobře, že nehodlá odejít do důchodu.

Sportovní svět je v šoku. Největší legenda MMA prohrála poprvé způsobem TKO. Conor McGregor překvapivě nestačil na Dustina Poiriera, ač byl považován za jasného favorita. Američan slavného Ira doslova přestřílel a vlastně i překopal. Jeho nízké kopy byly pro výsledek zápasu fatální. Vítězi patří veliké uznání. A kdo by mu ho nepřál? Jeho příběh je mimořádně sympatický. Z kluka z pasťáku vyrostl dobrý otec malé dcerky a správný vzor snad pro všechny. S manželkou založili charitativní organizaci, které se naplno věnují, a z bývalého rebela je slušňák a správňák. Nyní i překvapivý a právem opěvovaný vítěz.

Určitý druh fanoušků, kteří jdou jen za vítězi, teď opovrhuje McGregorem. Zdá se jim, že už je na sklonku své kariéry. To si ale rozhodně nezaslouží. Ať už byl důvod jeho prohry ve finále jakýkoliv, někdo jako on si dál zasluhuje respekt. Do zápasu šel, i přes to, že Pouriera už v roce 2014 jasně deklasoval v prvním kole. Přesto souhlasil s odvetou, dal zkrátka poraženému šanci na reparát, a ten ji využil naplno. Conor mohl tímto zápasem vlastně jen ztratit, ale neřekl ne.

Irský válečník je známý svými odchody a návraty. Comeback ohlásil už několikrát. Přitom by se zápasením mohl skutečně seknout, zajištěný je dostatečně. Jen proslulý boxerský souboj s Floydem Mayweatherem mu vynesl balík ve výši 150 milionů dolarů, tedy přes tři miliardy korun. Navíc úspěšně podniká například s vlastní whisky. Nemusí se tak strachovat nejen o svou budoucnost, ale i svých dětí. Rozhodně tedy nemusí vstupovat do kolbiště kvůli výdělku. Ale baví ho to, pořád má chuť předvádět své umění.

A že to tentokrát nevyšlo? Až se vrátí do dalšího boje, bude opět zajímat masy, co předvede. Pravděpodobně strhne zájem většího davu, než jeho přemožitel. Jako tomu bylo i v případě Chabiba Nurmagomedova. Ten je sice neporaženým šampionem, avšak jeho poslední zápas s Justinem Gaethjem přitáhl k obrazovkám výrazně méně lidí (675 000) než MgGregorův loňský duel s Donaldem Cerronem (1,35 mil.). Porier se tak stal vítězem bitvy, válku ale vyhrává dál Conor nad všemi. Žádný z jeho soupeřů už nestihne dokázat za svou kariéru tolik, irského hrdinu už prostě nezastíní. Jeho hvězda zkrátka prohrou nepohasla, jen trochu zablikala.