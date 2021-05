Procházka, stroj na bolest. Zájem si zaslouží nejen výkony v kleci

Nový sportovní superhrdina. Bez přehánění. To, co Jiří Procházka v oktagonu UFC předvádí, bere dech. Důvodů mu fandit je však mnohem víc. Celý svět teď řeší styl boje, ale za pozornost stojí i celkově to, jak se chová jako člověk. Když stál proti Dominicku Reyesovi, neměl slitování. Lovec měl svou kořist. Pak ale rozhodčí klání ukončil a z českého samuraje byl opět ten pohodový chlápek, který nezná nenávist.

Prakticky všichni experti na bojové sporty se shodují, že je Jiří Procházka nejsilnější zejména v hlavě. Po souboji s Američanem Dominickem Reyesem na turnaji UFC on ESPN 23 o tom nemůže nikdo pochybovat. Jakoby ani neznal bolest, inkasované údery jej snad nabíjely. To musí soupeře deprimovat. Každou ranou v Procházkovi probouzí větší zvíře. Stát proti němu v kleci, to nechcete. Vlastně je mi vždy všech rivalů až téměř líto.

Když ale máte možnost poznat Jiřího zblízka, vůbec byste podle jeho chování netipovali, že může být takovým strojem na bolest. Má rád lidi, nikdy nepropásne možnost se pořádně zasmát a prakticky vše bere s nadhledem. Když může pomoci dobré věci, neváhá. Nejbližší okolí ví, že se na něj může spolehnout. Nebylo tomu tak ale vždy.

„Byl jsem happy, bezstarostnej. Všichni kolem mě měli trable a já jsem na to kašlal,“ řekl mi před časem v obsáhlém interview. „Nedíval jsem se prostě doleva doprava a šel jsem si za svým. Všechno jsem měl na párku a všichni kolem mě řešili své strasti. Rád bych to dnes vyrovnal. Chci, aby moje rodina byla šťastná.“ A nejen to, bojovník z Hostěradic by chtěl být správným vzorem, probouzet v Češích zdravou hrdost.

„Nesnáším například takové to shazování, kdy se mluví o čecháčkovství. Podobné posmívání se sama sobě úplně nenávidím. Absolutně se tak nevnímám a uráží mě, když takhle někdo o nás mluví,“ prozradil kdysi.

Procházkova uvědomělost ale není jakkoliv hraná. Z kluka, který se dříve rval pro zábavu a všechno mu bylo jedno, je skutečně muž, který chce nejen správně bojovat, ale i žít. Čím to?

Můžou za to bojové sporty a trenéři. Dali energickému klukovi, co vyrůstal bez táty, řád. Díky nim se také dozvěděl o Knize pěti kruhů známého samuraje Musašiho Mijamota a začal agresivní sílu posílat správným směrem. Právě tím dělá MMA tak skvělou reklamu. Mávnutím rozhodčího vypne bojový mód, rozdává rázem úsměvy a pokorně přijímá uznání. Jeho vystupování před soubojem s Reyesem i po něm toho bylo dokonalým příkladem. Vůči poraženému projevoval jen respekt, uznání a na tiskové konferenci vtipkoval o vlastních zápasnických rezervách. V běžném životě Jekyllem, v kleci Hydem. A právě takovou moc mají bojová umění. Podtrhněte ale slovo umění.