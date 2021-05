Triumfátor Procházka: Je na čem pracovat. Žertoval, za co utratí bonusy

Je to tady! Jiří Procházka nastupuje do klece k hlavnímu zápasu proti Dominicku Reyesovi. • Repro Premier Sport

Zápas snad nemohl mít napínavější průběh. A finálním loktem Jiří Procházka skvěle zakončil kapitolu s názvem „Dominick Reyes“. Po výhře rozdával úsměvy na všechny strany a bylo znát, že si souboj užil. I když s ním nebyl spokojený, jak by si přál. „Musím ještě na hodně věcech pracovat,“ řekl na tiskové konferenci. Za to, co v duelu předvedl, přitom dostal dva bonusy – za zápas a výkon večera. Co udělá se získaným balíkem peněz?

Každý správný český fanoušek bojových sportů si v něděli ráno přivstal, aby mohl sledovat další zápas Jiřího Procházky v UFC. A rozhodně nelitoval, rodák z Hostěradic předvedl v duelu s Američanem Dominickem Reyesem úžasnou podívanou. Rány, které inkasoval, jako by ani necítil a dál soupeře postupně likvidoval. Ve druhém kole ho pak poslal loktem z otočky k zemi.

Zatímco v kleci byl nezastavitelným strojem, na tiskové konferenci působil uvolněně a několikrát novináře pobavil.

„Je to úžasný pocit. Ale Dominick byl skvělý soupeř. A je to i perfektní chlap. Před a po souboji jsem z něj necítil žádnou zášť, šlo jen o zápas, a tak to mám rád,“ chválil český samuraj poraženého. „Byl jsem trochu nervózní. Ale titulový zápas a celý matchmaking pro mě není tak důležitý, pro mě je zásadní cesta. Užívat si těžkých soupeřů a sdílet s nimi klec. Tenhle zápas byl skvělý a užil jsem si to, líbilo se mi Dominickovo zápasnické IQ. Musím ještě na hodně věcech pracovat,“ nešetřil Procházka sebekritikou.

A v čem by se měl zlepšit?

„Viděli jste moje blokování? V prvním zápase jsem to nedokázal. Ani tady jsem neměl tak dobrou obranu, ale tohle byla práce za půl roku, tak prosím,“ smál se Procházka. „Ještě mám co napravovat.“

Ohledně toho, zda by chtěl už v příští bitvě bojovat o titul polotěžké váhy, který v současnosti drží polský bijec Jan Błachowicz, měl vítěz jasno: „Myslím, že si zasloužím titulový zápas. Ale protože moje cesta UFC je tak rychlá, nelíbí se mi to tolik, jako bych chtěl. Ale zasloužím si ho.“

Později se Procházka na tiskové konferenci znovu vrátil k tomu, proč nebyl se svým výkonem příliš spokojený.

„Měl jsem tolik šancí, abych zápas ukončil dřív. Nechci být v kleci tak dlouho. Proč? Proč zažívat tohle krveprolití, tohle není mistrovské umění! A já chci dosáhnout mistrovství,“ uvedl odhodlaně.

Během zápasu jej Reyes i kopl zespodu nohou do hlavy, ale českého bojovníka to neohrozilo tak, jak se mohlo zdát.

„Upkick? Hm, joo, to je pravda. To si pamatuju,“ smál se. Našlo to svůj cíl, ukázal na zemi skvělou práci. Ale když jste ve vrchní pozici, tak údery zespod vámi tolik neotřesou. Nemyslel jsem, že ze země může být nebezpečný. A to byla chyba,“ přiznal.

Nakonec byl Procházka tázán, co udělá s penězi z bonusů (výkon + zápas večera, v součtu 100 000 dolarů, tedy cca 2 miliony korun). „Koupím si nějakou drahou káru a nabourám ji!“ rozesmál přítomné.