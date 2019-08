Liverpool - Chelsea a rozhodčí: Proč žena píská Superpohár? Jedině proto, že je žena | iSport.cz

Sice existují ve fotbalovém světě významnější zápasy, ani tak ovšem Superpohár není žádný pouťák. Je to docela významný duel.

Proto nasazení Stéphanie Frappartové do něj nedává žádný obhajitelný smysl. JEDINÝM důvodem, proč tato pětatřicetiletá sudí může pískat velký zápas mužského fotbalu, je to, že je žena.

Nebo si dokážete představit, že by UEFA nasadila na souboj vítěze Ligy mistrů a Evropské ligy rozhodčího-muže, který ve své vlastní zemi dosud odpískal dvě, slovy dvě, prvoligová utkání, to první letos v dubnu, a na listinu sudích pro nejvyšší soutěž byl zařazen poprvé až před touto probíhající sezonou?

Já ne.

Je to politika, ani tak ne fotbalová, jako spíš společenská. UEFA tím sbírá body na hřišti, které je teď velmi přitažlivé a kde se podobným krokem nedá nic zkazit. Ženy jsou na něm totiž ještě rovnější, a kdo si dovolí na tomto cokoli jakkoli kritizovat, ten to schytá. Kupředu žena, zpátky ni krok.

Že se nestydím, fuj. Nestydím.

Nebo ještě takhle – kdyby UEFA řekla, že Superpohár je tak trochu víc zábava na úvod sezony než opravdový zápas, tak proč tam nezkusit ženu, dalo by se to pochopit. Jenže to jistě nikdo nepoví.

Pokud má žena obecně pískat důležitá utkání mužského fotbalu, ať si projde stejnou cestou jako tisíce jejích kolegů. Domácí liga, pak ta Evropská, pak Liga mistrů. Taková přímka, na níž bodů coby odpískaných zápasů jsou na desítky, by dávala smysl. Ano, pískala finále mistrovství světa žen, ale to nestačí.

Nic na tom nezmění ani to, pokud Stéphanie Frappartová odpíská zápas bezvadně. Jistěže může. Ale pravděpodobnost, že zásadní množství zkušenějších mužů by to zvládlo lépe, je nezpochybnitelná.

Jeden z nich měl do toho zápasu jít.