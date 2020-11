Že se rozhodčí splete, se pochopit dá. Že neumí pravidla, už ne

Řidič má znát pravidla silničního provozu. Chemik musí vědět, že kyselina se většinou neleje do vody. A fotbalový rozhodčí má umět pravidla. Trapně banální pravdy. Tím spíš ohromí, když neplatí.

V sedmém kole se to v Karviné v případě fotbalových sudích bohužel přihodilo. A neexistuje pro to jiné vysvětlení. Žádná omluva.

Tomáš Necid, útočník hostujících Bohemians, si hlavou nastřelil vlastní paži ve vlastní šestnáctce. Kdyby se balon ruky dotkl rovnou, bez vlastního přičinění, pak by nebylo co řešit. Penalta. Navíc podtržená, protože ruka vlála ve vzduchu jako na dráze návěstí.

Jenže důležité je právě to, že Necid se trefil do své natažené ruky sám. V takovou chvíli říkají pravidla následující: „Není přestupkem, když se míč dotkne hráčovy ruky/paže přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo těla (vč. nohy).“ Platí to vždy, i kdyby ruka byla nad ramenem, což se – až na tento jeden jediný případ – bez výjimky píská jako nepovolená hra rukou.

Hlavní rozhodčí Pavel Julínek penaltu neodpískal. Nevíme, co viděl, ale (ne)viděl to správně. Jenže Zbyněk Proske coby videorozhodčí zpozorněl a svého kolegu povolal k monitoru. K neuvěření poprvé.

Ještě tu byl ovšem Julínek, který mohl Proskeho úlet napravit. Ovšem to se – k neuvěření podruhé – nestalo. Hlavní arbitr se opravil a odpískal penaltu.

Zcela to vystihl Antonín Vaníček, hráč poškozených Bohemians. „Jak je možné, že na nejvyšší úrovni českého fotbalu rozhodčí nezná pravidla? Dělá svoji práci úplně na hovn. a ještě mu to u videa (VAR) poradí,“ divil se.

Pro úplnost, že se oba sudí šíleně zmýlili, potvrdila i nová komise rozhodčích. „V 68. minutě rozhodčí Pavel Julínek správně nechal pokračovat ve hře poté, co míč zasáhl ruku hostujícího hráče č. 37. Následně VAR Zbyněk Proske chybně doporučil přezkum této herní situace, po kterém rozhodčí nesprávně nařídil pokutový kop. Nejednalo se o zakázaný způsob hry rukou,“ stojí v komuniké.

Ta šílenost spočívá v tom, že nejde o přehlédnutí. To se může stát, a když není úmyslné, dá se pochopit. Jenže tady se oba sudí usvědčili z něčeho nepřijatelného. Že neznají pravidla. Toto konkrétní je sice nové, platí od srpna letošního roku, jenže to ani v nejmenším neobstojí. Kdo jiný má mít veškeré změny v malíku?

Šoférovi, když udělá hrubku, seberou řidičák.

Chemikovi, co leje kyselinu do vody, seberou baňky a kancelář.

Fotbalovým rozhodčím, kteří neznají pravidla, by měli sebrat píšťalku.

