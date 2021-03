Kdyby se hrálo v Česku, Ronaldo by přes Porto postoupil. Díky VARu

Alvaro Morata otevřel skóre minutu poté, co přišel na hřiště • Reuters

Nejdříve k tomu, co se stalo v úterý večer v Turíně. Juventus hrál v odvetě osmifinále LM s Portem v základním čase 2:1, a tak šel zápas do prodloužení. Ve 103. minutě se Ronaldo hnal za balonem do šestnáctky, proti němu vybíhal gólman Agustín Marchesín. Ten byl u míče dřív, zasáhl jej, ale v příští setině vteřiny portugalskou superstar ostře sejmul.

To je faul, nějaké hraní balonu není žádným argumentem. Na půlce byste o tom ani nepřemýšleli, leda tak o žluté kartě navrch.

Nizozemský rozhodčí Björn Kuipers, obecně naprosto špičkový sudí, situaci dobře viděl a neodpískal. Proč, to ví on, možná proto, že už předtím vyloučil Portu hráče a nechtěl mužstvo fatálně trestat podruhé. Možná cítil, pravidla-nepravidla, že tohle se v prodloužení pískat nemá. Možná se soustředil jenom na míč – také rukama do vzduchu vymaloval kroužek, jakože balon – a podražení Ronalda mu uniklo.

Penalta se nekopala. Kdyby ano, postupové váhy by se mohly zásadně změnit ve prospěch Juventusu.

A teď to podstatnější. Divák vycvičený českou ligou si asi pomyslel: V klidu, Ronaldo, té penalty se dočkáš. Video ti ji zařídí. Vždyť F:L může nabídnout povícero případů, kdy VAR takový přehmat sudího napravil.

Jenže ne. Proč?

V evropských pohárech se jede přesně podle protokolu VAR. Ve zkratce, řešit pouze zjevné, až skandální chyby sudích, vše ostatní nechat na rozhodčích na hřišti i za cenu toho, že chybují. Důvod je jasný, neudělat ze zápasu videohru, bramboračku, guláš, co kdo má rád.

Tak to mimochodem v české lize od prvopočátku prosazoval Roman Hrubeš, v těch časech přezdívaný Pan Video. Jenže v Česku, ale také v jiných evropských ligách, si přetočili video k obrazu svému.

Profesionální sudí vyprávějí ve shodě přibližně tento příběh. Na semináři k VARu (když se ještě semináře dělaly, nyní je komunikace se sudími od komise rozhodčích minimální) vystoupil nějaký expert z UEFA, například někdejší elitní arbitr Nicola Rizzolli, případně Dagmar Damková. Připomněli protokol UEFA pro používání videa. Následně prý promluvil zástupce české komise s tím, že tak to opravdu má být, ale video platí kluby, a ty si přejí, aby bylo více vidět. Když už ho platí…

Vliv na takové upravení protokolu samozřejmě má také tlak fanoušků a médií, kteří si s nástupem videa slibovali absolutní spravedlnost. Ta nepřicházela, a tak se v touze po jejím přiblížení pravidla VARu stále posouvala směrem k větším zásahům. Podle poučky: Pokud najdete důkaz, vstupte do toho.

Je to špatně. A české kluby v Evropě se pak diví.

V úterý videorozhodčí důkaz po faulu na Ronalda měl při ruce vzápětí, ale sudího nevolal. Protokol, ten původní, správný, to po něm nechce.

Když už video je, a ono ve fotbale zůstane, ať je ho co nejméně.