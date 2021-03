Poborský vs. Šmicer, boj o předsedu? Může k tomu dojít, připustily legendy

Byla to rána z čistého nebe. Byť se v zákulisí vědělo, že Karel Poborský velmi vážně uvažuje o kandidatuře na předsedu českého fotbalu, středeční oznámení tuzemské prostředí poněkud zaskočilo. „Po zralé úvaze jsem rozhodl kandidovat na předsedu FAČR. Chci vše dělat s ohledem na fotbal a bez osobních zájmů,“ vyťukal přesně o půl třetí odpoledne na svůj Twitter. Mimochodem, šlo o první zprávu, kterou na své oficiálním účtu zveřejnil.

Po podzimním vypuknutí kolosální korupční aféry a zatčení Romana Berbra se spekulovalo, že by Poborský mohl jít do voleb v kooperaci se současným předsedou Martinem Malíkem. Údajně se k tomu opravdu schylovalo, ale erupce dalších afér na asociaci uvažované spojenectví přetrhla.

Malíkovy šance na prodloužení mandátu tak klesly na minimum… „Pan Karel Poborský mě dnes informoval o svém záměru kandidovat na pozici předsedy FAČR. Neskrývám, že mě tento jeho záměr překvapil, nicméně uznávám, že toto jeho rozhodnutí znamená, že já se v nejbližších dnech budu ve svých úvahách směrem k blížící se valné hromadě touto situací zabývat,“ řekl Martin Malík.

Z toho plyne jediné: Karel Poborský kandiduje sám.

„Přemýšlel jsem o tom už delší dobu, vlastně od chvíle, co zmizel Berbr, a věci se daly do pohybu. Je tu několik zájmových skupin, kterým se podařilo rozdmýchat usazeniny v českém fotbale, což je dobře. Je třeba za to poděkovat a stavět na tom,“ dodal.

Poborský se ve strukturách asociace pohybuje už delší dobu. Byl členem výkonného výboru v letech 2009-13, během čtyřletého mandátu zažil předsednictví Ivana Haška i Miroslava Pelty, momentálně obžalovaného v dotační kauze, působil ve funkci technického vedoucího reprezentace. Před třemi lety odmítl místo asistenta trenéra u národního celku a v posledních letech se jako ředitel věnoval projektu regionálních fotbalových akademií pro hráče ve věku 14 a 15 let. Nyní působí na FAČR v pozici ředitele oddělení elitní mládeže. V prostředí se o něm říká, že během uplynulé dekády načerpal hromadu zkušeností, má detailní přehled o fungování asociace a má chuť měnit zavedené pořádky.

Aby se bývalý hráč Manchesteru United, Benfiky, Lazia, Sparty či Slavie mohl zúčastnit volební bitvy, k tomu jen prosté vyhlášení kandidatury nestačí. Poborský musí mít podporu uvnitř hnutí. Jinak řečeno, musí být někým navržený, přičemž dle stanov FAČR existují čtyři varianty: návrh musí být podán alespoň třemi krajskými fotbalovými svazy, popřípadě dvěma krajskými fotbalovými svazy a Pražským fotbalovým svazem, případně sedmi okresními fotbalovými svazy nebo deseti členskými kluby ze soutěží I. ligy, II. ligy, České fotbalové ligy, Moravskoslezské fotbalové ligy a divizí. „Podporu samozřejmě vnímám. Kdybych necítil reálnou šanci, nešel bych do toho,“ tvrdí Poborský.

Oficiálně je zatím sám, další předpokládaní adepti, nyní již vyzyvatelé, vyčkávají. Jedním z nich je Petr Fousek. „Komunikuji s každým, kdo projeví zájem nebo o to požádá. Nikomu jsem zatím nic neslíbil, nepotvrdil ani neodmítl,“ prohlásil zkušený funkcionář a diplomat v nedávném rozhovoru pro deník Sport.

Ve hře je samozřejmě i angažmá Vladimíra Šmicera, hlavní tváře iniciativy Fevoluce. Někdejší Poborského kumpán z národního týmu před okresními a krajskými volbami objížděl regionální kluby, přesvědčoval je o nutnosti zatáhnout za výhybku a změnit směr.

„Je super, že se Karel rozhodl kandidovat. Měl jsem nějaké náznaky, že do toho půjde, takže mě to vůbec nepřekvapuje,“ řekl Šmicer v první reakci. „Pro mě osobně ani Fevoluci se Karlovou kandidaturou nic nemění. Naše práce je momentálně na okresech a krajích. Začali jsme odspodu. Karel to vzal rovnou nahoru. Jde jiným směrem, než my, ale to vůbec nevadí. Až skončíme svoji práci dole, uvidíme, jakou budeme mít podporu a podle toho se rozhodneme, co dál. Jestli spolu svedeme boj o předsedu? Možné je všechno. Ale v tuhle chvíli je to jen spekulace,“ dodal.

Co na možný souboj dlouholetých kamarádů o křeslo předsedy říká Poborský? „Šmíca? Chystám se na něj,“ usmál se. „Samozřejmě to myslím v dobrém smyslu. On se zatím jednoznačně nevyjádřil, ale vím, že se rozmýšlí. Ale jestli ta změna půjde zleva, nebo zprava, to už je v tomhle případě jedno. S Vláďou se vídáme, jsme kamarádi, sportujeme spolu, chodíme na pivo, není to mezi námi žádné soupeření kdo s koho. Ale kdyby na to došlo a zbyli bychom poslední dva, bude to zkrátka na voličské základně. Každopádně nás tak jako tak konečně čekají po dlouhé době první demokratické volby, to je to hlavní,“ prohlásil.

Boj o nového šéfa svazu se právě odstartoval.

