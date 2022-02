Ostré derby: Slavia v hibernaci a bez střely, trefený jackpot Sparty

Radost hráčů Sparty po výhře ve čtvrtfinále MOL Cupu proti Slavii • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Poprvé to může být úlet. Podruhé už problém. Slavia je na začátku jara pořád jako v hibernaci. Nula s Karvinou, a teď ještě ostudnější se Spartou, dokonce bez pořádné střely na bránu. Obhájce titulu se brodí v ofenzivní nemohoucnosti, prohra 0:2 pro něj znamená stopku ve čtvrtfinále domácího poháru. A to šla Sparta, které se podařilo skolit rivala v soutěžním zápase podruhé v řadě, ještě třikrát sama na bránu… Podívejte se, co všechno zápas ukázal.

Teenageři, do akce! Byl to šok pro většinu fanoušků. Trenér Pavel Vrba se totiž nerozpakoval a do sledovaného derby se Slavií v rámci čtvrtfinále MOL Cupu neposílal celou řadu mladíků. Adam Karabec (18), Martin Suchomel (19), Martin Vitík (19), Adam Hložek (19), Martin Minčev (20)… To, co se v první chvíli zdálo jako úlitba směrem k víkendovému šlágru s Viktorií, se nakonec ukázalo jako trefený jackpot. Mladé pušky totiž v Edenu obstály a měly zásadní podíl na tom, že Sparta věčného rivala setnula na hlavu. „Kdybych nevěřil, že můžeme uspět, tak bych takovou sestavu nikdy nezvolil,“ usmál se Vrba. Sparta se dlouhodobě netají tím, že chce ohrávat a rozvíjet své mladé hráče. Ve středu večer si ověřila, že to je rozhodně správná cesta. Slavia - Sparta: Suchomel po zastaveném brejku nedostal druhou žlutou kartu

Pevná obrana: Žádná střela, natož gól Dávid Hancko – zraněn. Casper Höjer – zraněn. Filip Panák – pouze mezi náhradníky. Sparta skočila do bitvy v Edenu s hodně poslepovanou zadní řadou. A trenér Vrba do ní ještě musel v poločase sahat, protože se nad mladíkem Martinem Suchomelem vznášela hrozba červené karty. Ani tyhle rošády ale s kompaktností defenzivní linie Letenských nic neudělaly. Ondřej Čelůstka, Martin Vitík a spol. nepustili favorizovanou Slavii ani k jedné střele na branku. „Těší mě, že jsme toho soupeři tolik nedovolili,“ pochvaloval si Vrba. Rudí tak ve čtyřech z posledních pěti soutěžních utkání dokázali udržet čisté konto. A to se počítá. Slavia - Sparta: Parádní protiútok hostů zakončil fantastickým obloučkem Pešek, 0:2!

Podruhé bez gólu, bez šancí… „Je to v našem podání netradiční,“ prohlásil Jaroslav Köstl, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského. To sedí. Není zvykem pozorovat v ofenzivě tak nemohoucí Slavii. Neprosadila se ani proti Karviné, ani teď v pohárovém derby se Spartou. Ale co hůř, mužstvo si ani nevytvořilo dost šancí na gól. V sobotu v lize sotva dvě proti poslednímu mužstvu tabulky, tentokrát ani nevystřelilo na bránu Milana Heči. Nefunguje zatím sázka na Michaela Krmenčíka, ale ani jeho kolegové neválí. Platí to na Ivana Schranze, Ondřeje Lingra, Petera Olayinku… Slavia - Sparta: První tutovka sešívaných, Panákovu ztrátu nepotrestal Holeš

Prolomené milníky Slavia drží v posledních letech trvalou a pevnou vládu nad českým fotbalem, ruku v ruce s tím jde i převaha nad rivalem. Jenže to se od podzimu začíná obracet. „Sešívaní“ po 26 letech prohráli se Spartou pohárové derby. Po sedmi a půl letech prohráli domácí derby. A po více než šesti a půl padli se Spartou podruhé v řadě. Už ví, že nezískají trofej v MOL Cupu, zároveň je musí sžírat velmi ošemetná situace v ligové tabulce. „Nejsme pod tlakem, ten si na sebe vytváříme jen sami. Bude to o práci a o času, který ovšem nemáme. Pořád máme cíle, ambice,“ zachycuje složité rozpoložení mistra Jaroslav Köstl. Slavia - Sparta: Krejčí se dostal ke zblokované střele a dorazil do odkryté brány! 0:1