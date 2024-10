Otevřená kuchyně NHL. Dává pocit dopídění se všeho. Ale pozor, nepepřit

KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Často slýcháte, jak je NHL proti zbytku profesionálních soutěží jiným světem. Platí to do puntíku, což jsem z pozice novináře dobře poznal při současné návštěvě Buffala a New Jersey v Praze. Organizace a celkový přístup k médiím se ve srovnání s tuzemskými zvyky podstatně liší. Pokud už máte v hlavě romantickou představu absolutní dokonalosti zalité duhou, zase ji zmuchlejte a hoďte do koše. I zámořský gigant honí své mouchy, přesto má čím inspirovat a co předávat.