Na lovu posil? Pro větší kusy musíte víc do hloubky. Nejde jen o hráče na hraně NHL
KOMENTÁŘ PATRIKA CZEPIECE | Bude to pro každou profesionální sportovní ligu věčné téma. Jak přechytračit konkurenci, kde brát nejzajímavější zboží. A co dělat, abyste v nelítostném boji uspěli. Každý takový rébus má svá specifika. V českém hokejovém prostředí přitom platí, že pokud chcete stavět na koncepční práci, musíte mít posily nejen vyhlédnuté, ale také podepsané během listopadu, nejpozději v prosinci. Sotva se odhalí karty aktuálního ročníku, už vybíráte, se kterými budete bojovat v příští partii.
Domácí extraligový trh trpí hodně rozvolněným formátem postupu do play off, které každoročně velkoryse přivítá 12 účastníků, jen jednoho šoupne přes palubu a dalšího pošle do „předem vyhrané“ baráže. Transakce s hráči tak prakticky ustrnuly a vymizely. Výměny jsou zcela sporadické, takže když se vloni na podzim stěhoval Pardubicemi v předstihu podepsaný útočník Motoru Jáchym Kondelík na východ Čech za Tomáše Zohornu, byl z toho humbuk jako při dopadu meteoritu.
Letos v tuzemské přestupní chudobě vede měsíční prohození Kryštofa Hrabíka ze Sparty do Kladna za Ondřeje Bláhu. Nic poutavějšího třeba extraliga v dalším průběhu už ani nenabídne. Je vyrovnaná, šanci proniknout do vyšších pater má každý, tudíž všichni drží svoje koně.
Přesto jsou pořád možnosti, jak se s tímto stavem popasovat a tým zlepšit.