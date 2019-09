Neuvirth? Salák? Sparta se prý rozhlíží po špičkovém zboží. To nezastavíš | iSport.cz

Našlapaný tým Sparty s nástupem do sezony zatím počítal kromě obdržených branek i zraněné rychleji, než je zdrávo, což taky není důvod k jásotu. Po gólových orgiích a neuvěřitelně prošustrovaném duelu v Liberci však přišla opatrnost a proti mistrovi z Třince to bylo znát, i když se defenziva opět nevyhnula minelám.

Třeba jako před úvodním gólem zápasu, kdy bránící hráči dopřávali Milanu Douderovi na modré čáře volnosti, až běda. Couvali a dávali mu přednost jak řidiči chodci na předchodu tak dlouho, až si třinecký zadák nabrulil do co nejlepší pozici, podíval se a spíš takovým nahozením propálil všechno, co stálo v cestě.

SESTŘIH: Sparta - Třinec 4:2. Další obrat v zápase Pražanů, rozhodl Rousek

Co s tím? Adam Polášek nejen svojí drsnou vizáží do Sparty parádně zapadne, jenže zatím to není to monstrum, co bývalo. Je potřeba mít trpělivost, než si všechno sedne a ve Spartě to vědí. Těžko budou zase měnit půlku obrany. Překotné zásahy do už takhle našlapané sestavy by vypovídaly spíš o tom, že v klubu ztrácejí klid, jako to bývalo dřív.

Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby sondovali trh, kdo další by mohl být k mání. A rozhlížet se třeba po volných gólmanech. Proč ne, dělají to i jiní. A když se naskytne špičkové zboží… Čím fajnovější kvalita, tím líp. Hledání pokračuje, to nezastavíš. A nic to nestojí. Tedy zatím.

Michal Neuvirth se zranil v kempu Toronta, kde je na zkoušku. Kdoví, jaký bude jeho další osud, nicméně sám řekl, že jinam než do Sparty by v extralize nešel. Ten by byl nejschůdnější variantou, pokud by byl zdravý. Jenže otázka taky zní, kdy může být zase v pořádku. V Kladně trénuje někdejší reprezentant Alexander Salák. A volný je rovněž slovenský hrdina dvacítek 2015, Denis Godla. Na něj si však už myslí taky jinde.