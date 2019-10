Gulaš rekordem otevřel okna vesmíru, Plzeň může řešit podstatné věci | iSport.cz

Stačilo necelých třináct minut a letitý rekord základní části české extraligy vzal zasvé. Milan Gulaš s ním udělal krátký proces. Předčil Viktora Ujčíka i Martina Růžičku, jenž v samostatné soutěži prošel šňůrou deseti střelecky úspěšných zápasů dokonce dvakrát, jenže jednou se mu protáhla do play off a podruhé se překlenula od finále do nové sezony.