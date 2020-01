Extraligový rekord vydrží déle než ten předchozí. Drážďany to zvládly skvěle | iSport.cz

Další diváci se začali trousit pryč až s přibývajícím časem. V hledišti přitom mnozí z nich byli už od jedné hodiny odpoledne, takže tam strávili mnohdy delší dobu, než těch sedm a půl hodiny, co běžel fanoušek „Beruška“ z Litvínova do Drážďan. Osazenstvo taky netvořili zdaleka jen Češi. Pořadatelská Verva prodala svým fanouškům šest tisíc lístků, sparťané polovinu, zbytek tvořili příznivci domácích a lužického Weisswasseru, jejichž celky se představily v saském derby.

To večernímu programu předcházelo a bylo dobře, že se pořadí obou duelů prohodilo proti původnímu plánu, kdy se měl německý zápas hrát až jako druhý. Čekalo se, co klubová rozpolcenost provede s atmosférou, ta však byla parádní. A jak se to projevilo na obsazenosti stadionu? Na rozdíl od Čechů, kteří se dostavili až k hlavnímu chodu, Němci vydrželi. Extraligový rekord byl na světě, na začátku duelu bylo v ochozech 32 009 diváků. To je o deset a půl tisíce, tedy o třetinu víc oproti dosavadnímu maximu z Brna před čtyřmi lety.

Zápas proběhl mimo české území, ale v NHL taky nerozlišují, jestli se hraje na ledě některého z týmů, nebo na neutrální půdě kdekoli jinde v Severní Americe, případně v Evropě či Asii. Navíc komu by se u nás chtělo pouštět se do něčeho tak monstrózního? Kdo by k tomu kromě odvahy našel i prostředky a ještě to v tak těžkých podmínkách uměl zvládnout tak skvěle jako němečtí pořadatelé? A pokud snad ano, čerstvý extraligový rekord může stejně vydržet víc než čtyři roky, co platil ten předchozí.

Možnosti tu jsou, ovšem omezené. Největší český fotbalový stadion v pražském Edenu, stánek Sparty na Letné, Rošického stadion na Strahově, teplická Stínadla ani třeba Městský stadion v Ostravě nepojmou tolik diváků jako Drážďany. Někdejší dějiště sokolských sletů, spartakiád a megakoncertů na Strahovském kopci v Praze s 56 000 místy k sezení a maximální kapacitou 250 000 diváků je už léta v dezolátním stavu. Zbývala by tedy opět cizina.