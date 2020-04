Šlégrův konec v Litvínově překvapil, ale dal se tušit. Může být jenom líp | iSport.cz

Litvínovský veterán Viktor Hübl gólem do šatny poslal Vervu do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Hezky do toho v Litvínově řachli. Jiří Šlégr už není předsedou představenstva hokejové Vervy, v klubu bude pokračovat v jiné roli. Zatím bylo oznámeno tolik, že má dělat styčného důstojníka se svazem. Zajisté by mohl dál působit jako patron a vyjednavač nebo ceremoniář. Ovšem na to všechno je dost času. Novina o Šlégrově poněkud náhlém stažení z hlavní role překvapila. Než ale člověk napočítá do deseti, dojde mu, že se to dalo tušit.

Během měsíce se na Hlinkově stadionu překopalo snad úplně všechno. Snad jen ty černožluté barvy zůstaly. Namísto Josefa Beránka přišel jako sportovní ředitel Pavel Hynek, nyní převzal i pravomoci generálního manažera. Do přípravy skočí mužstvo s novými trenéry Vladimírem Országhem a Václavem Sýkorou. Všechno to jsou odborníci na svém místě, kteří mají výsledky. Ale současně všechno lidé odjinud. Až na trenéra brankářů Zdeňka Orcta, který otřesy jako jediný ustál.

Neznamená to konec srdcařů v Litvínově. Jinak to dál nešlo, řekli si nejspíš u hlavních akcionářů v Unipetrolu. Zřejmě si uvědomili, jak pupeční šňůra, jíž jsou bývalí velikáni a litvínovští patrioti s klubem nadále propojeni, začala dusit dítě, o které se chtěli starat. Byť s těmi nejlepšími a nejušlechtilejšími úmysly.

Na české poměry vysoký rozpočet, od zisku historického titulu před pěti lety výsledky žádné. Místo toho téměř každý rok obavy, aby se nespadlo. Litvínov potřeboval někoho, kdo není zatížen místními poměry a vztahy, a nebude se bát do toho říznout. Kdo pročistí kabinu a zprůhlední třeba i propojení s litvínovskou mládeží.

Jiří Šlégr byl v představenstvu litvínovského klubu deset let. Je tedy podepsán pod vším dobrým, ale taky špatným, co se za tu dobu událo. Jiní mezitím odcházeli nebo byli odejiti, on zůstával. Mluvil o kostlivcích ve skříni, ale zapomínal, že je tam dával s nimi. Pořád dýchal a rval se za svůj Litvínov. Jenže nebyl možná až tak rozhodný a přímočarý, jak si situace žádala. A něco taky udělal po svém, pozdě nebo vůbec. Nenašel kuráž, měl měkké srdce, taky asi stále věřil, že se to nakonec nějak zlomí. Jenže lidi místo potlesku začali pískat. A on se pak divil, proč.

Tak radikální čistku Litvínov nezažil. Ještě se nestalo, aby klub měl generálního manažera, který bude dojíždět víc než dvacet kilometrů. Všichni jsou noví a přespolní. Ale už si navzájem pomůžou. Nikdo jim do toho nebude zasahovat, kromě představenstva, které si je vybralo, potažmo oni si pak přivedli další lidi. Litvínov začíná z gruntu. Ovšem horší to snad už být nemohlo. A aspoň pro začátek není vlastně co zkazit. Může být jenom líp.

