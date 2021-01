Váhavou IIHF postrčili sponzoři. Bez peněz do turnaje nelez

Bělorusko přišlo o pořadatelství světového šampionátu . Rada IIHF tak rozhodla kvůli obavám o bezpečnost účastníků. Tak zní oficiální důvod a mezinárodní federace to avizovala už poté, co zveřejnila závěry expertní zprávy o situaci v zemi, kterou si v září nechala vypracovat.

Tlaky, aby IIHF zamezila poslednímu evropskému diktátorovi předvádět se při hokejové monstrakci, jsme na naší straně kopce nevnímali buď vůbec, nebo jen jako ozvěny křiku politiků a europoslanců, z nichž někteří kolikrát ani netuší, v kolika lidech se hokej hraje. Hokejová federace se v tomto směru tvářila netečně. Nicméně kromě možných bezpečnostních a zdravotních rizik zahrnovala zmíněná zpráva rovněž témata týkající se politiky a možných nebezpečí s tím spojených.

Kličkovaná mezi řády, smlouvami a úlisností diplomacie skončila. Celý proces přitom popohnal až jasný odpor partnerů, kteří to platí. Váhavá IIHF dostala další pádný důvod, proč vynést závěr, na jaký všichni čekali. Sponzoři nepřímo rozhodli za ní a taky bylo za co to schovat. Ano, politika by se do sportu míchat neměla. Ale bez peněz do turnaje nelez.

Alexandr Lukašenko se při návštěvě Reného Fasela chvástal a nasliboval hory i s horaly. Nejlepší mistrovství světa v historii, taky nové volby, klid oponentům, jež nechává mlátit a zavírat do vězení. Jak dlouho by to vydrželo? To může být IIHF vlastně jedno. Záruky zkrátka nejsou takové, aby byla schopna zajistit bezpečnost těch, kteří na šampionát přijedou. Udělala to, co udělat měla. Jen to trochu trvalo.

Lukašenko v tom zůstal sám, což je správné. Někde si to možná nemyslí a ohradí se, že se do politiky pletou i ti, kteří se mají starat o byznys. Kdyby se ale šampionát konal třeba v Číně, buď by se situace tak nehrotila, nebo by to byl mnohem zapeklitější problém. I pro sponzory.