Pro Ritticha je budoucnost už teď. Potřebuje se předvést

S ničím neměl problém. V pondělí ho vyměnili, s mužstvem Calgary ještě odletěl do Toronta a v úterý už nastoupil proti bývalému týmu za Maple Leafs. Jelikož David Rittich přestoupil z jednoho kanadského celku do druhého, nemusel do karantény. Zápas proti Flames prohrál v prodloužení, ve čtvrtek proti Winnipegu neplánovaně střídal Jacka Campbella, jenž po rekordní vítězné sérii najednou připomínal děravou plechovku.