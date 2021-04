Rittichův divný večer: Bál jsem se modrých. Na zápas letěl se soupeři

Calgary letí na zápas do Toronta. Hlavně v aktuální sezoně vůbec nic neobvyklého, jenže tentokrát je na palubě i gólman, kterého Flames budou za pár hodin chtít překonat. Žádná kukačka ani špion, Calgary jen vyměnilo Davida Ritticha do Toronta a aby se český brankář udržel v bublině a nemusel do karantény, přesouval se s bývalým týmem.

„V kabině je o něm hodně slyšet, takže bude znát, když s námi nebude. V letadle aspoň byl čas se trošku rozloučit,“ vyprávěl před svým tisícím zápasem v kariéře Milan Lucic. Právě on pak měl zásadní podíl na hokejovém přivítání Ritticha v Torontu – ani ne po pěti minutách přesnou křižnou přihrávkou připravil první gól zápasu.

Big Save Dave měl na aklimatizaci mezi Maple Leafs jen pár hodin. Toronto hrálo dva zápasy za sebou a Rittich dopředu věděl, že bude chytat, aby si odpočinul vytížený Jack Campbell. S většinou z nových spoluhráčů se ale Čech seznamoval až při rozbruslení. „Hodně rád povídá. V šatně byl brzo a byl velmi hovorný, zapadl dobře,“ přivítal ho John Tavares.

Vše se připravovalo na poslední chvíli. Na přední straně betonů sice gólman měl nalepené už modré proužky, ale ze zadní strany ještě jasně prosvítala červená, stejně jako na lapačce.

„V první třetině jsem se lekl, když na mě jel hráč v modrém, tak jsem jen odpálil puk pryč a pak jsem si uvědomil, že já jsem modrý taky. To byla asi ta nejdivnější věc, co se mohla stát,“ vyprávěl po zápase, ze kterého má bod za prohru 2:3 v prodloužení.

„Jasně, že to bylo těžké. Hrál jsem proti týmu, kde jsem byl čtyři roky a kde mám spoustu kamarádů na celý život. Ale ještě horší bylo, že jsme prohráli v prodloužení,“ vracel se k zápasu.

Kamarádství ale moc vidět nebylo. Zatímco v Calgary fanoušci čekali na pozápasová objetí mezi Rittichem a Matthewem Tkachukem, teď Kanaďan poskytl gólmanovi jednu pěkně studenou ledovou sprchu. Coby reakce přišlo rychlé a rázné seknutí přes brusle.

Při jedné z reklamních pauz zase Rittich při návratu do branky téměř odstrčil Johnnyho Gaudreaua, jakoby koukal skrz něj. Drobná opora Flames se mu pomstila v prodloužení, které rozhodla precizně provedeným blafákem. „Před uzávěrkou přestupů jsme nájezdy trénovali. Několikrát jsem ho překonal, tak jsem si věřil. Obvykle forhendovou kličku nedělám, asi jsem ho trošku zmátl,“ uvedl Gaudreau.

„V brance vypadal opravdu dobře, sebevědomě a několikrát nás podržel. Byla to pro něj velmi těžká noc, ale dobrý debut,“ chválil hlavní kouč javorových listů Sheldon Keefe svou novou posilu za 25 zákroků. I přes porážku vede Toronto Severní divizi, v tom si Rittich rozhodně polepšil, Calgary totiž aktuálně ztrácí šest bodů na postupové pozice do play off.