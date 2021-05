Hrubec je pro mistrovství světa klidná síla, vydrží na konečnou

Šimon Hrubec je posledním českým brankářem, který chytal zápas na mistrovství světa. Předloni v Bratislavě nastoupil do zápasu o bronz. Turnaj začínal jako trojka, přednost měli nejprve Pavel Francouz a pak Patrik Bartošák. Letos do Rigy by však měl letět jako ten, který v českém dresu turnaj zahájí. Daleko široko je nejostřílenějším gólmanem, jaký byl pro národní tým k mání.

Bartošák se do plánů nevešel, Davida Ritticha vyměnili z Calgary do Toronta, další čeští brankáři se svými týmy taky postoupili do play off, nebo jsou zranění. Kluby NHL neuvolnily Lukáše Dostála a nakonec ani Josef Kořenáře. Pro jejich budoucnost je za dané situace lepší chytat na farmě, než během šampionátu vysedávat na střídačce. Proto jim to v týmech taky doporučili.

Hrubec za dvě sezony stihl v národním týmu jen dva další starty. Ale je v nejlepších letech, má nejvíc zkušeností. A vychytal titul šampionů KHL, navíc Omsku, s nímž se tolik nepočítalo. Už to budí ohromný respekt. Hrubec je klidná síla, jakou i český celek bude hodně potřebovat, a vypadá, že vydrží až na konečnou.

O tom, že vytvoří trojici s Romanem Willem a Petrem Kváčou se rozhodlo po Kořenářově odřeknutí. Snad už nebudou nutné další zásahy. Mužstvo odcestuje na mistrovství světa v početnějším složení, u gólmanů však už není moc kam sáhnout. Případné doplnění by bylo složitější než jindy. Boleslavský Jan Růžička vydržel v přípravě nejdéle a zůstává pro jistotu na telefonu.

Pokud by si okolnosti žádaly změnu, spoustu času ztratí v karanténě. Trenér brankářů Zdeněk Orct má svá léta, kustod Petr Šulan taky chytal, tyhle záskoky známe z NHL. Jinak by po ruce nezbyl nikdo. Snad nic podobného nebude potřeba.