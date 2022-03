NHL vyzvala k míru. Má Ovečkin pořád právo překonat Gretzkyho?

Kolem zla se nesmí jen našlapovat. Kam to vede, vidíme na Ukrajině. Celý civilizovaný svět se sjednotil. Vyhlásil bojkot Ruska a Běloruska, které mu věrně přisluhuje. I hokejová IIHF zaujala jasný postoj. Vykázala obě země ze všech mezinárodních kontaktů, zatím do konce roku. Ze všech sportovních federací zašla nejdál, neřeší pouze jednorázové akce v brzké době jako finále fotbalové Ligy mistrů. Zároveň je zřejmé, že se jedná o první vlnu opatření, po nichž budou následovat další sankce. Pokud neskončí válka proti Ukrajině.

Putinovské Rusko svoji rozpínavost označuje za mírovou misi. Za nacistu pokládá každého, kdo agresi nazve pravým jménem. Jako Vladimir Pljuščev, bývalý trenér sborné s minulostí u KGB, který osočil Dominika Haška a jemuž někdejší český protějšek Slavomír Lener odmítal podat ruku, protože na ní viděl krev. Do nacistů Rusové nadávali už za starých dob nerozborného přátelství na věčné časy. Svobodný svět jejich drzostem nečinně přihlížel a v poslední době se staral o problémy jako veganství či vyváženost.

Za hajlování v hledišti by někoho sebrali hned. Ruské imperiální symboly, sovětské srpy a kladiva v hledišti, nápisy CCCP na retrodresech. Sovětský svaz byl přece součástí historie… IIHF nevadily ani reklamy obchodníků se zbraněmi Rosoboronexport na mantinelech. Teď jsou všichni v šoku, nechápou.

Rusko má na světový hokej obrovský vliv. Je to velmoc, hokej žil hodně taky z ruských peněz. Bývalý prezident René Fasel měl velmi dobré vztahy s ruským a běloruským hokejem, stejně jako s prezidenty obou zemí, Vladimirem Putinem a Alexandrem Lukašenkem. Poté, co v Bělorusku začali po volbách násilně potlačovat diktátorovy odpůrce, IIHF dlouho vyčkávala, než zemi odebrala spolupořadatelství loňského šampionátu. Odhodlala se až pod nátlakem sponzorů včetně Škoda Auto, celý šampionát se hrál v Lotyšsku.

Jen Bělorusko stálo IIHF 16 milionů eur. Teď se její marketingový partner Infront dostal do velkých potíží, neboť ruské penězovody zůstanou odstřiženy. Ale už nebylo na co čekat. Dosud lhostejná NHL se taky přidala k výzvám k co nejrychlejšímu mírovému řešení. Ale nepodnikla téměř nic. V Rusku nebude pořádat žádné akce. Jenže tak to bylo už dřív, než ruské tanky a rakety vtrhly na Ukrajinu. Na sítích NHL už se v azbuce nedočtete o Ovečkinovi a dalších. Věčná škoda, že ano? Lidé ve frontách před bankomaty ruských bank o ničem jiném přece nemluví…

Za normálních okolností by v dnešní době možná pranýřovali novináře za to, že hvězdného Rusa rozhodili „nekorektním“ dotazem na Putina, jehož celá léta tolik podporuje. Ovečkin jako hokejista strašně moc dokázal. Vahou své osobnosti mohl zasáhnout do dějin. Jestli by mu Putin naslouchal, je jiná věc. Ale on to prostě neudělal, i když mohl. Jen blábolil, odkopal se. A už zase skáče přes mantinely. Ovečkin pořád může být na tahu. NHL a majitelé klubů ho potřebují. Zároveň mají svoje páky, které můžou použít, kdyby chtěli. Třeba jestli dopustit, zda má někdo takový pořád právo překonat Wayna Gretzkyho a stát se nejlepším střelcem její historie.