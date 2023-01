To není film. Dvacítka jako silný a vyrovnaný tým, má velkou šanci uspět

Jedno špatné střídání v utkání proti Švédsku připravilo juniory o výhru v prodloužení, zaváhala při vstupu do čtvrtfinále. Ale šampionátem postupují s nevídanou jistotou. Jako byste přepnuli na jiný kanál, jiný hokej. Při pohledu na tenhle tým netrnete, kdy se zase něco zhroutí. Vypadá, že nemá slabinu. Nejvíc vystupují obránci. Vzadu spolehliví, dopředu platní jako čtvrtí útočníci. Místo obvyklých trápení s celky typu Německa z toho plynou příděly jak od Kanady.

Je tohle nejlepší dvacítka v historii? Ještě nevíme, jak dopadne. Jednou z nejlepších je ale už teď. V roce 2000 remizovala ve skupině s USA a Kanadou a vybojovala poprvé titul juniorských mistrů světa. O rok později neztratila ani bod a triumf zopakovala. Dokonce jako jediná měla díky brankáři Dubovi, obránci Kleslovi a útočníku Brendlovi zastoupení na každé pozici tří nejlepších hráčů turnaje. Chvíle zděšení zažila jen těsně před odjezdem na jeden ze zápasů, kdy se u moskevského hotelu střílelo a vojáci zatlačili hráče zpátky do jeho útrob. Někteří mysleli, že se natáčí akční film.

Tehdejší soubor se na šampionátu nepotkal s Rusy, kteří hráli ve vedlejší skupině. Teď na turnaji nejsou kvůli agresi na Ukrajině. S nimi by juniorské mistrovství světa vypadalo jinak. Cesta výběru Radima Rulíka připomíná mistrovskou jízdu i v tom, že v play off vyřadil Švýcary a v semifinále jde na Švédy, kteří tenkrát Rusko vyřadili se stejnou klikou jako letos Finy.

Od té doby následovala jen čtyři semifinále. V roce 2005 vybojoval bronz tým trenéra Hadamczika, postavený kolem Šmída, Olesze, Petra Vrány. To bylo zatím vše. Vždycky něco scházelo nebo bylo na obtíž. Jako přehnaný zájem svazu dávat přednost hráčům z domácích soutěží. V roce 2012 se vedly boje o start Petra Mrázka. Do kanadské juniorky šel bez souhlasu Vítkovic, ty pak jeho účasti chtěly zabránit. Nakonec jel a vypadal, že vychytá medaile stylem Dominika Haška. Jenže stačila hloupá chyba obránce v prodloužení čtvrtfinále. Mrázek se stal nejlepším gólmanem, aniž jeho tým postoupil mezi nejlepší čtyři. Zůstává jediným v historii.

V roce 2015 vedla dvacítka ve čtvrtfinále nad Finy a mladičký David Pastrňák trefil za stavu 3:1 tyčku. Parta kolem Radka Faksy prohrála 3:5, zbyly jen slzy. O tři roky později Josef Kořenář vychytal postup přes Finy v nájezdech. Jenže v semifinále i zápase o bronz přišel výprask od Kanady a Američanů. Už tehdy tým táhl útok Zadina-Nečas-Kaut. V jejich posledním roce mezi juniory na ně na šampionátu 2019 spoléhal Václav Varaďa. Triumfoval s nimi o tři roky dřív na Hlinkově memoriálu. Tentokrát se však s pohodou moc nepotkali.

V jiných letech dvacítka působila v klíčových duelech jako kompars. Proti Švýcarsku to bylo opačně. Skvěle postavený a koučovaný tým. Silný a vyrovnaný po všech stránkách. Nespoléhá na pár jedinců, věří si, gólman Suchánek čapá výtečně. Tohle taky není film. Z juniorů čiší klid. Vědí, co je dovede k úspěchu. Ještě mají před sebou hodně hokeje. Bude to těžké, ale šance je veliká.