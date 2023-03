K čemu kalumet? Plzeň má ve vlastních porážkách příklad, že může překvapit

Tým s nejhorší aktuální formou proti jednomu z nejlepších mužstev závěru základní části. V předkole extraligového play off půjde Plzeň na Liberec po sérii devíti porážek a s rancem jedenácti proher z posledních dvanácti utkání. Na západě Čech si nedávno připomněli deset let od zisku jediného titulu. Než se Škoda ve vyřazovacích bojích probila až k němu, v závěrečné fázi dlouhodobé soutěže tým padl ve třinácti z 15 duelů.

Indiáni by museli vykouřit hodně dýmek míru, aby si o podobném příběhu mohli nechat zdát. A střízlivě vzato, k čemu kalumet, když se chystají na válečnou stezku, že… Příklad si můžou vzít jinde. V předchozích dvou sezonách šli do play off z opačné pozice, než se nacházejí teď. Z pátého a pak šestého místa, série začínali doma. Předloni v posledním kole základní části nadělili devítku Olomouci, ale v předkole dali Hanákům jen čtyři branky a vyhučeli 0:3 na zápasy. Před rokem je zaskočila Mladá Boleslav.

Tentokrát Plzeň vstupuje do rozhodující části sezony s tím, že nemá co ztratit. Liberec vyhrál devětkrát v řadě, dostal se do laufu, vznášel se na vítězné vlně. Bílé Tygry však mohla zase trochu zchladit lehká frustrace, že se v poslední chvíli neprodrali do elitní čtyřky, ačkoli šance byla. Tenhle lov nedotáhli, nevybojovali si jistotu čtvrtfinále a musí začít odznova. Souboje s Plzní byly vyrovnané. Tři ze čtyř utkání skončila v prodloužení, jedno dvougólovým rozdílem. Třikrát zvítězil Liberec, i tohle se však maže.

Západočeši před rokem neměli typově moc hráčů na play off hokej a to se jim vymstilo. Letní posilování tomu odpovídalo. Spousta tahů se povedla, a nejen proto, že tým povyrostl do výšky a nabral svaly. Trejdy před uzávěrkou přestupů v podobě Antonína Honejska a Jana Jaroměřského zatím nasvědčovaly spíš prohře v kartách.

Vrátilo se pár marodů. Dlouhodobě chyběl důležitý bek Vojtěch Budík, možná bude mimo hru Adrián Holešinský. Každopádně necitelnější ztrátou je výpadek Petra Kodýtka. V dlouhodobé soutěži vynechal osm zápasů, přesto zůstal nejlepším střelcem mužstva a v bodech se na něj pouze dotáhl Aleksi Rekonen. Subtilní centr by se pravděpodobně mohl vrátit nejdřív na semifinále. Ale to by pro Indiány v současném rozpoložení a stavu znělo jak blouznění starého šamana. Nejsou přece Litvínov.

Plzeňský celek proklouzl do play off pošestnácté v řadě. V minulých dvou sezonách doplatil na herní systém, zaručující postup dvanácti celkům. Pokaždé chyběly dva body na první čtveřici a pak vypadl hned v předkole. Tentokrát je model naopak zachránil, i když nechybělo mnoho a mohli mít po sezoně už teď. Z horšího místa už postoupit nemohli, podle výsledků vypadali v závěru základní části na ručník. Ve vlastních porážkách z nedávné minulosti však mají příklad, že se dá překvapit. Buď to zvládnou, nebo ne.

