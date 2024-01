Pardubice za rok vyhodily dva elitní trenéry. Život jde dál, hlava to nebere

Ano, život jde dál. Nicméně hlava to stejně nebere. Není přece úplně normální, aby klub za necelý rok vyhodil dva trenéry z nejlepších čtyř nebo pěti, co jich tady máme. Tím spíš, že se dere o přední pozice, nejde o celek, který by hrál pod své možnosti, a s nabitým kádrem se trápil v prostředku tabulky. Po minulé sezoně na východě Čech skončil Radim Rulík, teď Varaďa a byla to ještě větší rána. Skončil po bitvě, v níž Pardubice urvaly vítězství na ledě Sparty, největšího rivala a jediného vážného konkurenta v boji o vedoucí pozici.

Středeční hokejová podívaná v klidu snesla parametry NHL. Ale místo toho se až za moře doneslo, jak někde v Pardubicích naložili s koučem, jenž v zámořské soutěži hrál a mohl by v ní třeba i trénovat. Na východ Čech brali Varaďu s jediným cílem, aby s mužstvem získal titul. Tým pod ním v extralize válel, pouze jednou prohrál dvě utkání po sobě. Dlouho vedl, do toho zvládal obstojně Ligu mistrů a postoupil do finále Spenglerova poháru.

Šok v Pardubicích, Varaďa skončil: panovalo pnutí a vysoké nároky Video se připravuje ...

Po osmi měsících však v Pardubicích zjistili, že to s Varaďou dál nejde. Trenér, jehož najali s takovou chloubou, se stal nežádoucím. Podle oficiálního vyjádření dělal špatně snad úplně všechno a s nikým nevycházel. Proč ho tedy do Pardubic brali? Každý přece věděl, jaké má Varaďa za sebou výsledky, co udělal za práci, ale stejně tak museli vědět, jaký je. Tohle byla jen chabá snaha vysvětlit krok, který se normálně vysvětlit nedá.

Majitel Dědek použil výraz vojenská šikana. Nutil snad Varaďa hráče šůrovat pisoáry zubním kartáčkem? Vyhlašoval noční poplachy nebo je posílal pro bufet? Chtěl, aby se s baterkou v ústech plazili a hráli metro? Ne. Varaďa chce vyhrávat, je náročný. Klidně by nechal sedět vlastního bratra, kdyby nepodal výkon. Tak to přece ale má být. Zvlášť, pokud je vaším cílem být nejlepší, všem ukázat záda a vyhrát titul. Varaďův zavilý výraz a buldočí povaha však nesedly ani některým lidem v pozadí. Přežili za každého režimu, přežili i teď.

K neštěstím doby patří, jak je rozmazlená, a že kdo má peníze, podléhá dojmu, že si může koupit každého a všechno. A je jedno, jak jmění nabyl. Dělat si šprťouchlata za zády a spouštět hnojomety není jen disciplína českého sportu. Ale pokud v Pardubicích docházelo k pnutí, měli si všichni napřed věci férově vyříkat na rovinu z očí do očí. Mluvčí kabiny s trenérem a majitelem. K tomu odvahu nenašli.

„Nikdy bych ho nepodrazil a nemydlil mu schody,“ pravil rázně Marek Zadina poté, co jako Varaďův nástupce dovedl Pardubice k vítězství v Karlových Varech. Jeden z lídrů mužstva Lukáš Sedlák odmítl, že by hráči vyrazili za vedením klubu s tím, že Varaďu nechtějí, a předkládali ultimáta. Majitel klubu mluvil jinak. Něco tady nesedí. Kde je pravda? „Tohle je pro nás velký zásah, ale sezona by šla do kopru, kdyby se nic nestalo,“ řekl Petr Dědek. Pardubice můžou dokončit sezonu v nastaveném módu. Ale taky se může stát, že na svou zpupnost dojedou.

