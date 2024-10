Změna u cizinců by české extralize pomohla. Krajánci nemají lepit díry

KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | Zdomácňování hráčů ze zahraničí mělo větší smysl v době, kdy ruské kluby ještě mohly rabovat evropské soutěže a za velké peníze deportovaly hráče do KHL. Teď se špička většinou drží doma a zvenčí se valí kvalita, jaká o českou kotlinu dřív nezavadila. Nejsou to už jen drobky, které všemi síty propadly nakonec až dolů k nám, i když občas se taky něco nepovede. Jako naposledy Olivier Archambault, který vydržel v Plzni osm zápasů, jen o jeden víc, než loňský přehmat Luke Adam.

Britský střelec Liam Kirk naopak odvedl skvělé služby Litvínovu a z české soutěže se odrazil možná výš a dál. Pak je tady zástup krajánků, kteří se v našich krajích usadili trvale a po třech letech přestali být považováni za cizince. Jestli projde návrh APK na změnu řádů, pro jejich následníky tahle možnost padá. A je to jen dobře.

Finsko je lidnatostí v porovnání s Českem poloviční, ale má mnohem větší hokejovou základnu. V domácí soutěži tam nezavedli pro cizince žádné omezení. Jeden nebo patnáct, všechno jedno. Ale přitom dokážou vychovat spousty hráčů. Dost si jich chodí vydělávat k sousedům do Švédska, kde platí podobná pravidla a kde najdou ještě lepší ligu. Podobně jako Slováci u nás.

České kluby budou vždycky žehrat, že trh s hotovými hráči je přebraný a musejí tudíž hledat jinde. Potom záleží, jak jim padne kostka. Kdysi byly zavedeny povinné kvóty pro starty mladíků, v zájmu podpory jejich rozvoje. Dopadalo to tak, že dotyčného zařadili na soupisku, zápas proseděl na střídačce, jednou, dvakrát se sklouznul a v kabině pochytil pár ostrých slov. Tým měl splněno, hráči taková zkušenost nedala nic.

V porovnání s tím má nový návrh něco do sebe. Nikdo nechce vyhánět ani odstřelovat cizince. Ale krajánci nejsou od toho, aby zabírali místo a zalepovali díry. Musí přinést kvalitu, být přínosem, vytvářet konkurenci, v níž vedle nich porostou i čeští hráči. Třeba by to mohlo pomoct.