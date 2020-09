Guľova vědeckost nemůže za bídný start. Paclík a Šádek se nesmí popřít

KOMENTÁŘ PAVLA HARTMANA | „Poplach!“ zní z centrály Viktorie Plzeň. A ze zákulisí se linou hlasy, že vedení klubu bude více vstupovat do práce trenéru Adrianu Guľovi. Že by měl ubrat na vědeckosti a víc dát na selský rozum a intuici.

Pokud by nešlo o spekulaci, ale o pravdivou verzi, byla by to počátek konce plzeňské zlaté éry vyšperkované třemi účastmi v Lize mistrů. A naopak by nastal rychlý sešup do provinčních vod, z nichž je blízko do druhé ligy.

Fotbal je už dávno o vědeckém přístupu. Objektivně změřená a přesná data jsou neodmyslitelnou součástí tréninkového procesu. Specializovaní odborníci vychytávají každý detail i v životosprávě a jídelníčku. Proto se realizační a podpůrné týmy rozrostly o specialisty z různých oborů. Proto Liverpool zaměstnává analytiky z vyhlášených univerzit a Cristiano Ronaldo si platí i specialistu na spánek. Kdo chce opravdu v obrovské konkurenci současného profesionálního sportu uspět, musí se tomuto trendu přizpůsobit, respektive snažit se ho ještě předběhnout.

Je fatální chybou extrémně zpátečnického českého prostředí, že tohle není schopné dodneška pochopit. Navzdory tomu, že naši fotbalisté se roky neprodávají do nejlepších evropských velkoklubů, že naši hokejisté mizí z NHL a že celkově český sport ztratil na mezinárodním poli glanc. Přesto nadále neděláme ze sportu vědu a povětšinou se řídíme heslem: Dělali jsme to takhle dvacet let, tak to budeme dělat stejně i dalších dvacet let.

Ne, vědeckost nemohla za prohru Viktorie Plzeň v Alkmaaru, ani za následný debakl v Liberci. Když v Plzni nechají rozeznít tuhle strunu, sami se popraví. Ostatně konec viktoriánské éry Pavla Vrby byl velkým mementem. Proč se mužstvo přestalo zlepšovat a začalo couvat z Evropy? Protože se hra ani trénink neinovovaly.

Smutný doklad podal bezelstně Michael Krmenčík. Ten pár měsíců po přestupu do Brugg shodil 6 kilogramů a konstatoval: „Jsem celkově nadšený, jak klub funguje. Fantasticky se stará. Když například potřebuji doplňky stravy, přivezou mi je klidně až domů. Perfektní je i tréninkové centrum. Navštívil jsem zamlada kemp Manchesteru City, v Bruggách je ale ještě o level výš. Není sranda se se vším novým kolem sebe vyrovnat. Když jsem přestoupil, mohl jsem jen odhadovat, co si kluci mezi sebou povídají. Těší mě, že dělám velké pokroky v angličtině. Mám výuku třikrát týdně přes aplikaci, drtíme se s manželkou. Jasně, chybí mi kafíčka s Limberským, Petrželou, Hubníkem, Kopicem. Ale vybral jsem si tuto cestu, chci se posunout výš. Kafe si dám doma s manželkou.“

Takže si to shrňme. Český reprezentant se stěhuje v té době z nejlepšího českého profesionálního fotbalového klubu do Brugg, které nepatří do top evropské šlechty, s nemalou nadváhou. Následně během dvou měsíců nadbytečný batoh shodí, protože se v průměrném evropském klubu trénuje mnohem intenzivněji a kvalitněji než v nejlepším českém klubu. Tam totiž vědí, že moderní vrcholový sport je otázkou životního stylu. Jak se chováte mimo hřiště, je minimálně stejně důležité jako to, co děláte na hřišti.

Krmenčík se sice v Bruggách dostal na správnou váhu, leč do sestavy se neprosadil. Do národního mužstva však povolaný je a ozývají se hlasy, že by se mohl vrátit do plzeňského hnízda, aby Viktorii pomohl z bryndy. Paradox, ale budiž, v Česku máme pro všechno specifická kritéria.

Nejvyšším představitelům Plzně v zimě každopádně došlo, že je třeba modernizovat přípravu. A tak se s Pavlem Vrbou rozešli. Za nástupce vybrali Adriana Guľu, kouče, milovníka novinek a trendů, a řekli mu, aby do zavedených pořádků bez obav říznul. To se stalo. Společné snídaně, videozáznamy tréninků, sběr dat, analýzy přímo do mobilních telefonů jednotlivých hráčů, a tak dále. Naprosto logický krok, když hodláte opakovaně hrát v Evropě a víte, že i průměrné evropské kluby už takhle roky pracují.

To ovšem samo o sobě nestačí.

Aby mohla moderna úřadovat, je nutné, aby celý klub věřil, že náročně a progresivně se musí pracovat stůj co stůj. A že se při prvním nezdaru nesmí sejít z nastoleného směru. Že se musí vše s chladnou hlavou a s nadhledem věcně vyhodnotit a vychytat dílčí nedostatky. Ne šmahem přeskočit zase úplně jinam.

Pokud by majitel plzeňské Viktorie Tomáš Paclík a výkonný šéf Adolf Šádek zpochybnili Guľův kurz, zpochybnili by sami sebe. A poslali by klub vstříc sportovní i ekonomické pohromě.

To neznamená, že by měli zavřít oči před výstražnými znameními. Musí společně s trenérem rozebrat veškeré nedostatky a nedotaženosti. Například:

Proč tým v Liberci nehrál v kompaktním tvaru, a proto nedokázal eliminovat chyby jednotlivců?

Lze s takto složenou obranou hrát dominantní konstruktivní fotbal?

Jsou útočníci a záložníci dostatečně pohybliví a dynamičtí pro kolmou hru mezinárodní parametrů?

Tyhle a další otázky si musí položit a zodpovědně, tedy ne povrchně, na ně odpovědět.

A také musí umět pracovat s daty a dávat je do souvislostí. Jinak mohou být čísla zavádějící, což je v tuzemsku oblíbená disciplína. O víkendu experti v televizi chválili ligového hráče, který je považován za pantera, za to, že dokáže v zápase vyvinout rychlost 32 km/h. Už ale zapomněli dodat, že ve vyspělé cizině sprinteři létají po trávníku rychlostí 35 km/h a že mladý bek Bayernu Mnichov Davies upaluje po hřišti rychlostí 36 km/h. A to je značný rozdíl.

V Plzni by tedy měli vzít rozum do hrsti, nepanikařit a pokračovat v modernizaci. A komu to nebude po chuti, nebo na to nebude stačit, tomu dát jednoduše sbohem. V takovém případě se Plzeň otřepe z krize, což by českému fotbalu a sportu vůbec moc pomohlo.

V opačném případě se požere sama.