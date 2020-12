Pomalá Sparta? Ve výběru hráčů by se její vedení od Slavie mělo učit

Abdallah Sima ve svém prvním derby posílá hlavou míč do sítě Sparty • Michal Beránek (Sport)

Proč Slavia kraluje a Sparta tomu musí nechtěně přihlížet? Popsal to trenér Letenských Václav Kotal po tříbrankové lekci v derby: „Slavia byla pohyblivější, naše kombinace trvá strašně dlouho, práce s míčem je stále pomalá. Snažíme se hráčům vysvětlovat, že současný fotbal je o rychlosti. Je to v hlavách hráčů, hlavně ti zkušení by si to měli uvědomit.“ Lze to podepsat.

Jen jako první by si to mělo uvědomit vedení Sparty. Ono složilo kádr, ve kterém má výrazné zastoupení skupina málo dynamických a méně obratných hráčů. Kouč tedy ví, že moderní fotbal je o rychlosti s míčem i bez míče, ovšem pracuje s významnou skupinou hráčů, kteří nemají předpoklady, aby hráli rychle.

Právě tenhle zásadní paradox dělá ze Sparty už řadu let smutné království, kde létá spousta hezkých plánů a ještě větší spousta peněz, ale reálné kroky jsou v příkrém rozporu s nimi.

Slavia už má tenhle problém vyřešený. Tandem Jan Nezmar-Jindřich Trpišovský přišel do Edenu s reálnou vizí, jak uspět na špičkovém mezinárodním poli, a reálně se jí drží. I když to bolelo a bolí. Na hřišti i mimo ně.

V Edenu se museli rozloučit s hráči, co to sice měli v noze a v hlavě, ale už se vzhledem k chabé akceleraci ke geniálním přihrávkám nebo gólům nedostali. Sbohem tak slyšela i zvučná jména, bez nichž si fanoušci neuměli Slavii představit - Josef Hušbauer , Milana Škoda . Sportovní lídři červenobílých však věděli, že pokud se chce klub posunout dál, není jiného zbytí. A majitel měl odvahu, že jim k tomu dal zelenou.

Je škoda, že v Česku musíme mluvit o odvaze, když někdo svolí k tomu, aby se mohlo kráčet s vývojem. Zatímco před pár lety Vrbova Plzeň vtrhla do Ligy mistrů s knedlíkovým režisérem Pavlem Horváthem , kolem kterého sprintovali všichni ostatní, dnes je již i jeden nesprintují hráč v sestavě velkým závažím. Mimochodem, Josef Hušbaeur nenašel po odchodu ze Slavie uplatnění ani ve druhé bundeslize.

Sparta tohle ještě pořád nepochopila.

A tak oprašuje zvučná jména, byť s dynamickým deficitem. Spoléhá, že Dočkal , Pavelka či Čelůstka přebijí pohybové manko zkušenostmi. Jak byly tyhle zkušenosti Letenským platné v bitvách se Slavií, Plzní, Lille nebo AC Milán, si může každý vyhodnotit sám.

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Juliš nedal penaltu a zázračný Sima pak opanoval derby!

Pak tu máme druhou řadu posil se společným jmenovatelem – hráči s potenciálem. Chtělo by se však dodat, že s mylně chápaným potenciálem. Michal Trávník zaujal v Jablonci finálními přihrávkami, jenže sprinter to není.

Davida Lischku Sparta koupila navzdory nedostatkům při bránění. Třeba s přepínáním při přihrávkách za obranu se dodneška vůbec nekamarádí. Matěj Hanousek je rychlý, ale neví si mnohdy s rychlostí takticky rady.

Neupínejme se však ke jménům. Ta nejsou vůbec důležitá. Podstatné je celkové nastavení sparťanské firmy. Podívejme se na něj skrz následující otázky.

Podle jakých kritérií sparťanský management, respektive skautský úsek vybírá klíčové zaměstnance?

Ví, jaký fotbal chce hrát a do čeho hráče zasazuje?

Umí sportovní vedení v čele s ředitelem Tomášem Rosickým identifikovat stěžejní parametry pro jednotlivé posty či řady?

Mají letenské špičky dopředu ošéfované, že sparťanské prostředí má takovou sílu, aby nedostatky posil, pokud je vůbec povolaní postřehnou, odstranilo?

U Slavie se tohle všechno prokazatelně daří. Systematicky si pořizuje hbité hráče, které následně vylepšuje. Posledními příklady budiž stoper Zima a ofenzivní záložník Sima.

Samozřejmě ani v Edenu nejsou neomylní a netrefí se do každého terče. Navíc Nezmarův odchod lze brát i jako varovný signál, že obrovské investice do mužstva se nemusejí vrátit ani při opakovaných postupech do základní části Ligy mistrů.

Ale sportovní kritéria jsou ve Slavii v symbióze s vytyčenými metami. Tím je vytvořeno zdravé konkurenční prostředí. Nejen ve smyslu boje o místo v sestavě, nýbrž i z hlediska tréninkového procesu. V každodenní přípravě s pomalými hráči se totiž nenaučíte hrát rychle.

Ve Spartě si stále myslí, že to může jít i jinak. Majitel a sportovní vedení na to mají plné právo. Ale věří téhle strategii opravdu všichni?

Nevybral by si Václav Kotal jiné hráče, kdyby k tomu měl kompetence? A neměl si případně víc dupnout?

Jeho hodnocení po derby k těmto spekulacím vybídlo.

I to je pro Spartu problém. Jakákoli nejednota uvnitř klubu se dřív nebo později projeví. Ale pozor, nemusí to být jen v negativním smyslu. Záleží, za jaký konec se to vezme. Rozhodnutí však musí být rychlé, aby sebemenší pochybnosti o rozpolcenosti zmizely.

Spartě by se vyplatilo, kdyby si neodkladně a velmi pečlivě zanalyzovala, co její trenér po derby řekl. Měla by vzít zároveň v potaz, že jde o pohled muže, který letenskou hru pozvedl.

Sám Kotal doufá, že si jeho hráči uvědomí, že musí hrát rychle. Ale sám se také přesvědčil, že do téhle chvíle se mu ty zkušené nepovedlo zrychlit. I když se o to společně se svými spolupracovníky snažil.

Proto potřebuje pomoc shora.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický by měl okamžitě zahájit odzdravený řez kádrem v duchu moderního fotbalu. V něm je a bude dynamika klíčovou hodnotou.

Ano, nepůjde to snadno, protože to vyžaduje radikální změnu optiky a navíc jsou tu platné profesionální smlouvy hráčů nekorespondujících s cíli Sparty, ale lepší je nelehký proces odstartovat hned, než promrhat další roky.

Slavia začala pod Nezmarem a Trpišovským čistit kádr také hned. I když k úplné očistě se dopracovala postupně. Rozhodně to však dělala bez ohledu na zvučnost či mediální váhu fotbalových jmen, ale s ohledem na prospěch klubu.

Proto vévodí tuzemské lize, zahrála si Ligu mistrů a teď si kolo před koncem zajistila postup z Evropské ligy do jarního play-off. Sparta může nadále o těchto výšinách jen snít.

Naprosto logicky.