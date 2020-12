Kotal o Spartě: Jsme pomalí, kritizuju to pořád! Proč šel Dočkal do útoku?

Ukázalo derby, jak velký rozdíl je momentálně mezi Spartou a Slavií?

„Samozřejmě, když neproměníte penaltu a pak inkasujete ze standardní situace, na mužstvo to zapůsobí. Máte pravdu, že se mi náš způsob hry nelíbil. Na to potřebujete víc času...“

Na co přesně?

„Je to o způsobu hry. Slavia byla mnohem pohyblivější, nám trvá dlouho kombinace. Snažíme se hráčům vysvětlovat, že současný fotbal je právě o rychlé kombinaci. Z ní se pak dostanete do střeleckých možností.“

Máte ale na tenhle způsob hry v kádru vhodné typy fotbalistů?

„Myslím, že rychle kombinovat mohou všichni hráči. Je to v jejich hlavách, aby si to uvědomili.“

Překvapil jste zařazením Bořka Dočkala do útoku a Ladislava Krejčího staršího do středu pole. Jaký jste měl záměr?

„Byla to reakce na typologické složení zálohy Slavie. Měli tam Lingra, Holeše a Ševčíka. Proto jsme pro Dočkala zvolili pozici výš, na úrovni Juliše. A Krejčí měl hrát na Holeše coby defenzivního záložníka. Takový byl záměr. Bohužel jsme neproměnili penaltu a pak lacino inkasovali.“

Dvakrát se trefil Abdallah Sima, na kterého jste hráče jistě upozorňoval. Čím si to vysvětlujete?

„Chystali jsme se na něj, hráčům jsme pouštěli videa. Věděli jsme, že je to kvalitní hlavičkář. Bohužel si ho nikdo nenabral. Když hrajete zónovou obranu, jsou její součástí i hráči, kteří mají brzdit náběh soupeře, nesmí ho nechat rozběhnout. Sima se ale dostal ve výskoku hodně vysoko, musíme respektovat, že ten gól byl hezký.“

A ten druhý?

„Měli si ho přebírat Hanousek s Hanckem, ale nedohodli se.“

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Juliš nedal penaltu a zázračný Sima pak opanoval derby! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slavia navíc hrozila z rychlých výpadů po bleskové rozehrávce gólmana Koláře.

„V současném fotbale rozhoduje přechodová fáze. Trvá nám, než přepneme do defenzivy. Zvlášť když je výkop od brankáře přesný a sejde se to s dobrým náběhem. Součinnost Slavie byla lepší než ta naše.“

Nečekal jste v takovém utkání víc od zkušených hráčů v čele s Dočkalem, Krejčím starším či Čelůstkou?

(Krátce se zamyslí) „Jsou to reprezentanti, zkušení hráči. Mně hlavně vadí, že naše hra je pomalá, protože pomalu kombinujeme. Navíc nám chybí kvalitní výběr místa. Kritizuju to prakticky po každém zápase. Rychlost kombinace rozhoduje o tom, jestli se dostanete do příležitostí. Abyste se prosadili jen postupným útokem, musíte mít super kvalitu. K tomu přepnutí z útoku do obrany, to je rozhodující. A presink po ztrátě míče. Těch věcí je víc.“

Je to tedy o tom, že potřebujete víc času, abyste všechny tyhle prvky do mužstva dostali?

„To není o tom. Máme zkušené hráče. Musí si uvědomit, že nic jiného nám nepřinese úspěch. Hráli jsme x zápasů v Evropské lize, hráči se s tím setkali na vlastní kůži. Viděli, kde je fotbal, co všechno může přinést rychlá kombinace. Nám to prostě trvá moc dlouho. Je to těžké, nemáte čas na trénink, každé tři čtyři dny zápas...“

U prvního týmu jste už nějaký ten měsíc, předpokládám, že hráčům říkáte od začátku to samé. Je to tedy o tom, aby si vaše podněty vryli pod kůži?

„Pokud chceme být úspěšní, a já v kabině neustále slyším, že hráči chtějí, musí si to uvědomit. My jim to opakujeme neustále. Vyžaduju to, ale na hřišti musí být od hráčů ochota to realizovat. Kolikrát chceme něco neustále vymýšlet v prostorech, kde rozhoduje jednoduchá hra. Je třeba kombinovat v rychlosti, z toho pak vyplyne řešení útočné fáze.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 32. Sima, 40. Sima, 53. Lingr Sestavy Domácí: Nita – Pavelka, Čelůstka, Hancko – Vindheim, Trávník (59. Souček), Dočkal (C) (78. Karabec), Ladislav Krejčí ml., Matěj Hanousek (46. Moberg Karlsson) – Juliš (86. Souček), Ladislav Krejčí st. (78. Plavšić). Hosté: O. Kolář – Masopust, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Holeš, Ševčík (89. Stanciu) – Sima (89. Tecl), Lingr (64. Traoré), Olayinka (77. Provod) – Kuchta (77. Musa). Náhradníci Domácí: Heča, Plechatý, Souček, Moberg Karlsson, Minčev, Plavšić, Karabec Hosté: Stanciu, Provod, Tecl, Oscar, Kovář, Musa, Traoré Karty Domácí: Ladislav Krejčí ml., Pavelka, Souček Hosté: Kúdela, Traoré Rozhodčí Zelinka – Hájek, Horák Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Zklamaný Krejčí st.: Výsledek mluví za vše. Zápasů je ještě dost, ale tohle není dobré

Trpišovský: Penalta mě naštvala, ale přežili jsme to. Výkon mužstva byl skvělý