Proč je Brazílie v šoku? Protože na lavičce neměla Jalonena, banální chyba

Základním problémem však byla obranná liknavost. Ať se to někomu líbí, nebo ne, soutěže na více zápasů, tedy i mistrovství světa, vyhrává obrana. Platí to nejen pro fotbal, ale i pro hokej. Fin Kari Jalonen to demonstruje na české hokejové reprezentaci a i když bronzem potvrdil, že jeho strategie je správná, stále to dost lidí nechápe.

Snad Jalonenovi pomůže v přesvědčování i hořké vyřazení brazilského fotbalového národního mužstva z katarského svátku. Kanárci byli pode bookmakerů největším favoritem šampionátu a jen málokdo pochyboval po osmifinálovém brankostroji s Korejou, že by mohli vyletět s Chorvaty, kteří předtím na MS příliš neoslnili.

Jenže svěřenci Zlatka Daliče všem vytřeli zrak. Důvod? Lépe bránili. Dobře se zajišťovali a nenechali se naivně obcházet, což je při napadání důležité a při střetu s Brazilci dvojnásob.

I když ani oni nebyli úplně bez chyb. Při inkasovaném gólu se Luka Modrič nechytil s Neymarem, Sosa v předstihu nezavřel prostor směrem do středu obrany a pak už nestihl tělem zastavit Neymara. Dvě narážečky přes zahuštěný střed do plné obrany (všech deset chorvatských hráčů bylo u zrodu akce za míčem) tak mohly vést až do brankové sítě. Viz snímek. Jinak však byli Chorvaté dozadu poctiví.

Brazilci na podcenění defenzivní činnosti dojeli. Jejich počínání před vyrovnávací brankou zavánělo amatérismem, až diletantstvím. Přitom sestavu tvořili profesionálové, kteří ve vyspělých západoevropských klubech slyší, že musí okamžitě po ztrátě míče přepínat co nejrychleji do obrany.

V klíčové chvíli, kdy se na mistrovství světa rozhodovalo o jejich postupu do finále, jim to však absolutně zmizelo z hlav. Nepochopitelné, neboť se to stalo za stavu 1:0 v jejich prospěch ve 117. minutě prodloužení. Tyto kulisy velí jasně: především hrát bezpečně k vlastní bráně!

Ale jejich počínání? U soupeřovy šestnáctky přišli o balon. Za ním v prostoru k chorvatské bráně stálo šest Brazilců. Chorvatům se tím naskytla šance na útok čtyři na čtyři, což je výhodné. Proto měl následovat sprint kanárků dozadu. Jenže sprintovali jenom Chorvaté před míčem a Perišič se Sosou.

Takže ve finále vzniklo před brazilskou brankou chorvatské přečíslení v poměru 6:4. Důkazy najdete na těchto záběrech.

Jak se záhy ukázalo, byl to osudový moment. Takže Brazilci si sami banálně podřízli pod sebou na šampionátu větev. Ponechávat rozlousknutí zápasu na pokutové kopy, je v případě Chorvatů stejné jako sáhnout si na rozpálená kamna a myslet si, že se ani jeden prst nespálí. Chorvatská reprezentace vyhrála osm z devíti posledních penaltových rozstřelů v K.O. utkáních na vrcholných akcích.

Navrch jim trenér Tite usnadnil cestu k prodloužení série popřením zásady, že na první penaltu, která zpravidla určuje ráz celé loterie, se posílá vždy ten nejlepší a nejodolnější exekutor. Takhle se na Neymara nakonec ani nedostalo.

Tite už na lavičce nebude, rezignoval, ovšem vystoupení na MS by si měli Brazilci detailně rozpitvat i bez něj. Aby na dalším šampionátu nemuseli opět brečet.