Taková dramata jako v bitvě Teplic se Spartou český fotbal potřebuje | iSport.cz

Přesně takové drama, jaké viděla teplická Stínadla, český fotbal potřebuje. Včetně týmů, jako jsou Teplice. Na jejich domácí zápasy nechodí moc diváků a je to takový dlouhodobý a smutný zvyk. Ať klub nachystá sebelepší reklamu, ochozy se pravidelně neplní.

Jiné je to ve chvíli, kdy přijede zvučný soupeř. A jak vidno – ještě lepší, když se hraje o postup do semifinále poháru. V úterý na Stínadla dorazilo téměř osm tisíc diváků. A přestože bychom mohli polemizovat o atraktivitě prvního poločasu, asi by se pár kritiků našlo, nakonec se souboj Teplic se Spartou zvrhl v něco šíleného. Neuvěřitelného a báječného zároveň.

Nejprve sledujete, jak postupuje Sparta. Vyrovnáno v 91. minutě.

V prodloužení strhnou postupový výsledek na svou stranu Teplice, vyrovnáno v 121. minutě.

A nakonec rozhodnou penalty.

„Bylo to jako na houpačce,“ popsal trefně teplický brankář Jakub Diviš. „ Se Spartou jsme hráli možná víc než vyrovnaný zápas. Už si říkáte, že to dokopete a zvládnete. A nakonec končíte... Hrozné.“

Přesto tepličtí fanoušci, kteří smutnili z vyřazení, odcházeli s dobrým pocitem. S pocitem, že si něco odnesli.

Zážitek.

A ten je pro český fotbal a náročného fanouška či diváka nesmírně cenný. Protože příště si možná řekne: proč nejít znovu?

Jen víc zážitků.