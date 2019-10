Vláda začne postupně. Růžička je opatrný a dělá dobře, ale přišel řídit | iSport.cz

Postupně si jeden z nich bude muset dupnout, překročit pomyslnou čáru a z krásně prezentovaného vztahu 50:50 udělat 70:30. Jinak to nepůjde. Ve Vítkovicích to byl ještě Tomáš Martinec, logicky, protože tohle je pořád hlavně jeho tým. Ale zkušenější kolega nepřišel do Hradce jen kývat a tiše vznášet námitky. Přišel řídit. Tenhle stav vydrží maximálně do reprezentační pauzy.

Je správně, že Vladimír Růžička začal víc opatrně. Přeci jen, nepřišel do organizace, která se zmítá v maléru a dívá se na něj jako na spasitele, který tleskne, a hokejky se samy srovnají na stojan. Svým nástupem k týmu ukázal, že respektuje zavedenou hierarchii. Kdyby hned praštil do stolu, asi by bylo po jeho. Jenže tohle by byl zbytečný postup.

Potřebuje si na svoji stranu získat současný realizační tým, který funguje přes rok ve stejném složení. Kdyby jim všechno na první dobrou rozstřelil, působil by v něm spíš jako vetřelec.

Tomáš Martinec s Vladimírem Růžičkou dostali od vedení klubu za úkol, aby se spolu zkrátka nějak porovnali. Tečka. Tenhle směr, který nový člen trenérského štábu začal, je správnou cestou, jak rozjet spolupráci.

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 3:2sn. Stránský kouči Růžičkovi překazil premiéru

Jen se představenstvo musí smířit s jednou věcí, se kterou se smířit vlastně nechtělo, a proto byl k mužstvu dosazen Vladimír Růžička. Může nějakou dobu trvat, než si staré pořádky a nové myšlenky sednou, než si najdou ten správný průsečík. Tedy je potřeba počítat s tím, že Mountfield nezačne všechny mačkat. Třeba ještě párkrát prohraje, než si všechno sedne a každý pochopí svoje role.

Při nástupu Růžička pravil, že hokej se začíná hrát až v březnu a do té doby je hromada času. V tom má jednoznačně pravdu. Pokud se všechno v Hradci vyladí směrem k jaru, nikdo ani nepípne o nějaké listopadové plískanici a bodové ztrátě. A v tom případě hodně netradiční zásah do realizačního týmu, kde působí dva hlavní trenéři, dostane punc, že měl smysl.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:22. Š. Stránský, 05:18. Schleiss, 65:00. Š. Stránský Hosté: 06:56. Perret, 16:34. Smoleňák Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk (C), Trška, Černý – Schleiss, O. Roman (A), Baláž – Lakatoš, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – E. Němec, R. Veselý, Mallet – Kurovský, Werbik, Guman. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Šalda – Červený (A), Rákos, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – M. Chalupa, Koukal, Jergl – Perret, Klíma, Paulovič. Rozhodčí Šír, Bejček – Jindra, Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 852 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 13 9 1 1 2 38:27 30 2. Sparta 13 6 4 1 2 54:33 27 3. Třinec 14 7 1 2 4 51:38 25 4. K. Vary 14 7 1 1 5 45:39 24 5. M. Boleslav 13 6 2 1 4 40:32 23 6. Mountfield 14 6 1 1 6 40:41 21 7. Plzeň 11 6 0 1 4 41:35 19 8. Liberec 12 5 2 0 5 47:49 19 9. Vítkovice 14 4 2 2 6 33:45 18 10. Olomouc 13 4 1 2 6 24:36 16 11. Litvínov 13 3 1 2 7 34:41 13 12. Kladno 12 3 1 2 6 37:48 13 13. Pardubice 13 4 0 1 8 28:40 13 14. Zlín 13 4 0 0 9 38:46 12 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

