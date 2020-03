Dva roky čekání na mistrovství světa? Fajn akce najednou bude výjimečná | iSport.cz

Ne, že by byl hokejový šampionát nějakou zívačkou. To ne. Jen nemáte důvod, aby vás z něj mrazilo. Doteď si možná schováváte ročenky a speciální vydání časopisů k fotbalovým šampionátům. Abyste něco takového ale dělali u rutinní hokejové akce? Není proč. Turnaj je něco jako Vánoce. Milé chvíle, příjemné, rok co rok to stejné. Stejné pohádky v televizi, stejné jídlo, vlastně i stejné zákusky. Dostáváte, co čekáte, což není špatně. Ale určitě si neschováte do skříně bačkory, které jste ten den měli na sobě.

A teď schválně, kolik nevěst má doma ještě střevíčky ze svatby, i když si je už nikdy nevezme? Památka na významný den. Stejné je to s hokejovým a fotbalovým MS. První je Vánoce, druhé svatba. Fajn den versus výjimečný den. Na jaře 2021 bude hokejový svět na šampionát ale natěšený jako už dlouho ne. V době, kdy se nekonají Světové poháry, olympiáda je pořád ještě daleko, to bude unikátní chvíle. Dva roky bez mezistátního soupeření. Najednou přijde ochutnávka teorie „co kdyby...“

Ano, co kdyby se MS nekonalo každý rok, ale hrálo se jen v lichých letech? V sudých by jednou za čtyři roky vyšla olympiáda, občas třeba Světový pohár. Mistrovství by v tu chvíli dostalo punc o chlup výjimečnější akce. Jenže nikdo o tom nebude ani uvažovat. Každoroční šampionát znamená pravidelné příjmy z televizních práv rok co rok. Za rok se jen všechno ponese ve více elektrizující atmosféře, protože na hokejové poměry se dostaví divný pocit, že se už asi sto let nehrálo o medaile.