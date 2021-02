Hokejová disciplinárka je kroužek. Teď si užije záplavu sestřihů

Extraliga už dlouho jede v režimu, že disciplinární komise je spíš zájmový kroužek, než profesionální instituce. Orgán je závislý na tom, co mu samy týmy napráší a podle toho koná, protože sám se zabývá jen vyššími tresty. Že to není šťastné? Jasně že ne. Teď se má na co těšit.

Samy kluby by logicky měly chtít, aby se disciplinární komise zabývala zápasy sama. Sledovala je, případně měla podněty od delegátů, profesionální režim by jí slušel.

Se závěrem základní části přitečou emoce. A když už Viktor Ujčík trestá pokusy o závažný faul (OK, proč ne), zadělal si na precedens. Musí to už dělat pořád. Jenže takových videí najdete dost z každého zápasu. Šlukoval, nekouřil, ale mohl... Teď si komise posuzuj, jak byl zákrok závažný. Kolik jí přistane v mailové schránce z každého zápasu sestřihů? Deset? Klidně může být, když tým bude cítit křivdu.

Třeba z úterního kola minimálně čekejte seknutí hradeckého Radka Smoleňáka do rozkroku pardubického Marka Ďalogy, to dorazí určitě. A přijde klasika. V zápalu boje? Nechtěně? Jasný úmysl? Bude to těžký rozbor, taky proto, že česká disciplinárka nepracuje s tím, že by hráčům volala a vyptávala se. Navíc se žádosti o přezkum zákroků budou hromadit.

Až si říkáte, jestli Vitktor Ujčík stihne v Jihlavě tréninky...

Tohle je taky zajímavý úkaz, že šéfem disciplinárky je trenér klubu 1. ligy. Viktor Ujčík svoji práci dělá lépe než předchůdce Karel Holý. Jenže takhle se i extraliga sama sráží. Komise připomíná cirkus, kde jeden z týmu prodává před představením lístky, o přestávce cukrovou vatu a v manéži nakonec cvičí kozy. Sama soutěž ukazuje, že tohle není prestižní funkce, což není úplně dobře. Do budoucna by se měla určitě zamyslet, jestli úřadu nedat větší váhu. Není to štípání starých lístků z kina, disciplinárka má hodně důležitou roli. Nastavuje normy hokejového chování a dbá na jejich dodržování. Podle toho by měla i vystupovat a přestat být kroužkem.