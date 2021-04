Mládež, smysl milionů navíc. Ale kdo si na to troufne?

V Česku asi nenajdete žádný sport, který v covidové době řekne, že se vydrápe na lepší peníze. Hokej může. Extraliga dostane miliony navíc, ať si vybere pokračování s BPA, nebo se otočí ke společnosti Relmost. Samozřejmě, že hokej dál dusí a budou dusit výpadky ze vstupného, starosti mu nadělají i možné potíže vlastních partnerů. Ale roční částka 9,3 milionu korun, která na kluby čeká až do konce sezony 2021/22, se zvedne minimálně o 5 milionů, plus jsou ve hře bonusy.

Jako zásadní bod vidím, co kluby s penězi podniknou. Věřím, že hodně lákavě musí vypadat podpisový bonus 15 milionů, které se Relmost zavazuje vyplatit ve třech splátkách do konce prosince 2022. Za necelý rok vám přistane na účtu balík. Výzvou jsou i 4 miliony od BPA, které slibuje všem klubům za pokračování svazku.

Strach bych měl v extraligovém prostředí z jedné věci, že peníze pomohou zase nastartovat platovou spirálu. Vždyť se zase bude sestupovat, tak najednou disponujete 4-15 miliony navíc (podle výběru). Takže díky tomu přivedete i lepší hráče, zkušené, jen ať hlavně nespadnete. Konkurence zareaguje stejně a všechno se zase točí.

Tím pádem ale jen peníze vezmete, spláchnete do záchodu a zamáváte jim. Sbohem. OK, třeba máme extraligu zase na rok. Ale kam nás to posunulo? Jen k dalšímu souboji o přežití.

Peníze by bylo dobré vnímat hlavně jako šanci vlastní organizaci nakopnout. Slyšeli jste skuhrání, jak nejsou prostředky na kvalitní mládežnické trenéry? Dejte většinu nově získaných prostředků sem.

Jsou to peníze „zdarma“, klub nemusí vynaložit žádné úsilí, aby je získal. Jen podle dohody každý nechá místo na dresu, na ledě nebo mantinelu pro partnery BPA nebo Relmostu. Nabízí se miliony využít smysluplněji než přeplácet hotové hráče. Pokud seženete vlastní partnery nebo klidně jen bohatého strýčka, který má miliony pod polštářem? Prosím, blázněte u hotových hráčů, jestli myslíte, že to má smysl. Jen se teď zkrátka otevírá šance použít jisté miliony na smysluplnou věc, na rozvoj. Samozřejmě, že je tady jeden výrazně nepopulární faktor, který podobnou akci brzdí. Investice do lepšího vybavení pro mládež, do odborníků na kondici nebo rozvoj dovedností, kteří by se výhradně starali o děti a dospívající hráče, neuvidíte hned. Za pět let? Možná, spíš za sedm, osm.

Ovšem o to vytrvalejší jev se pak dostaví. Teď se dá miliony navíc zachránit extraliga, možná. Myslete ale taky na to, že jeden až dva kluby spadnou stejně. Pokud bonusové peníze použijete pro vlastní rozvoj, návratnost bude trvat, ale několikanásobně se investice vyplatí. Schválně, kolik klubů ale myslíte, že podobnou akci udělá? Tři? Jeden? Žádný? Taky tady hledejte odpověď, proč český hokej není raketa, která míří objevovat nové planety, ale drhne pořád o zem.