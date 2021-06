Kanada i Finsko mají přesně to, co Česko od Pešána nedostalo

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Každý měl před šampionátem svoje favority. Ale nakonec to dopadlo jako skládání sestavy v podání Filipa Pešána. Napíšete názvy všech týmů na bílé míčky, vložíte do tubusu, zavřete víko, párkrát prohrkáte a vytáhnete. Aha, takže Kanada s Finskem! Takže vlastně to samé jako na MS v Bratislavě. Jen před akcí byste je tam vážně neviděli. Opravdu ne.