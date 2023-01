Zachránit extraligu Kladno asi zvládne. Ale těžší časy přijdou, jak tým zlepšit?

Hradecký útočník Aleš Jergl pečetí domácí vítězství do prázdné branky • Michal Beránek / Sport

Jaromír Jágr po porážce v Hradci Králové sedí na střídačce, zatímco trenéři v čele s Otakarem Vejvodou odchází do kabiny • Michal Beránek / Sport

Na Kladně si nikdo barážový výhled nepřipustí. Devět zápasů do konce, dvacet sedm bodů na stole a Rytíři potřebují smazat díru sedmi čárek v tabulce. Dá se. Teoreticky. Aby se takový kousek povedl, potřebujete vyhrát tři až čtyři utkání v řadě, protože soupeři nad vámi sbírají body taky. Což je prakticky už mnohem těžší úkol. Ale úplně nejtěžší je, jak Kladno posunout výš v delším časovém horizontu.

Pokud se splní nejpravděpodobnější scénář a Rytíři podruhé za sebou zahučí do baráže, měli by jí projít. Na vysvětlenou, Tohle není o neúctě k 1. lize, ale Kladno má zkrátka daleko silnější kádr než kdokoliv v nižší soutěži. Ano, můžete se bavit o faktorech jako, že extraligový tým bude stát dlouhé týdny bez zápasu, vítěz Chance ligy vletí do akce na vítězné šňůře (ale taky dost pomlácený) a podobně. Jen propast mezi soutěžemi je obrovská.

Zásadní pro Rytíře ovšem je, aby z pozice „toho“ dole dokázali v budoucnu vyjet. Zdá se, že pár let je totiž tahle pozice čeká (pokud někdy neselžou ještě víc a nespadnou). Logicky vás napadne, že by se měl majitel klubu Jaromír Jágr prostě víc snažit. Ne na ledě, ale v kanceláři, aby na Kladno dotáhl lepší borce.

Hezky se řekne, hůř dělá. V lednu mají nejlepší hráči svoje místo už pojištěné. Když si srovnáte, co takový borec požaduje, dojde vám, že Kladno si na něj prostě nesáhne. Pokud jste na vrcholu, dobrovolně nepůjdete hrát někam, kde vám nikdo neslíbí ani ambice a rvačku o titul, ani vysokou gáži nad poměry.

Když si hráč od prosince vybírá, kde podepíše na další sezonu, těžko se upíše někomu, kdo může teoreticky spadnout. Takže největší esa si rozebere špička, dobří hráči chvíli na trhu zůstanou, ale než skončí baráž, jsou podepsaní.

V tu chvíli může extraligový tým, který se jí účastní, teprve něco konkrétního slíbit.

Cesta Rytířů nahoru může trvat ještě hodně dlouho. Pokladem pro ně je, že se kvůli rodině rozhodl vrátit domů Tomáš Plekanec, nejlepší hráč týmu. Bez něj by bylo mnohem hůř. Jen klub prostě potřebuje plán, protože veterán mu nevydrží dávat naději donekonečna.

Je sice krásné, že na klíčové chvíle skáče na led Jaromír Jágr, ale z pohledu celého klubu je prostě špatně, že pořád má velkou roli on. Osa by se mohla tvořit kolem talentovaného beka Ticháčka, vepředu by měli stoupat nahoru produktivní Kubík a s ním třeba i fofrník Filip. Pokud je někdo jiný z extraligy klofne, bude pro klub zle.

Juniorku má Kladno v druhé nejvyšší soutěži a fakt tam nezáří. V dorostu patří k průměru. Na majiteli zkrátka je, aby vymyslel nějaký plán, jak celou organizaci nakopnout. A bude to daleko těžší úloha než zkoušet dávat po padesátce góly v extralize.

