Ticho, kabaret a chaos. Jak svaz (ne)komunikuje s hokejovou veřejností

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Ukazovat na chyby je vždycky mnohem snazší než pak kolos řídit a vyvarovat se jich. Alois Hadamczik teď kormidluje hokejový svaz, který dřív sám uměl ostřelovat ze svého děla v Kravařích. Dovedl pojmenovat, co se dělá špatně a jak by se měly věci zařídit jinak. Jak vypadá jeho vláda? Trvá už rok. Nejsilnější je informační chaos, který sám šéf (spíš nechtěně) živí.

Možná dělá věci dobré, možná dělá věci špatné. Možná nedělá věci vůbec. Nebo je všechno jinak? Faktem je, že boss hokeje vůbec nechápe základní poučku, kterou pochopili i největší populisté v politice: Když nemůžete barák opravit, kupte barvu a natřete ho. Všechno se musí blýskat a každý detail, který se povede, je potřeba desetkrát prodat.

Vedení hokeje se mění od chvíle, co Hadamczik začal panovat, na středověkou tvrz. Už to chce jen vykopat příkop a pustit do něj kyselinu, aby se do Libně, kde svaz sídlí, nikdo ani nepřiblížil.

Problém je, že v roce 2023 nemá Český hokej svůj komunikační aparát, který by veřejnosti sděloval, co se děje.

Nerušte, tady se vládne! Tohle tady bylo chvílemi už za Tomáše Krále. Hadamczikovi chybí vedle něj někdo, kdo by mu řekl, že on a jeho lidé komunikují jako banda kaskadérů. Byť něco myslí a dělají třeba dobře, propadnou v prezentaci.

Stačí si vzpomenout na slova generálního manažera Martina Havláta, že on opravdu nebude volat každému, kdo bydlí za mořem. V tu chvíli byla třeba řeč i o Tomáši Noskovi. Aha, takže on v Americe jen bydlí?

Pokud někde vystoupí sám svazový boss a rozohní se, je v mluveném projevu extrémně slabý. Zde máte jeho vyjádření pro sport.cz k rozšíření juniorské extraligy ze čtrnácti na šestnáct klubů: „Já jsem dřív bojoval za zúžení juniorské soutěže, které pomohlo o sto, dvě stě procent. Teď jsme zavedli dvě skupiny a věřím, že to bude daleko těžší než předtím. A my potřebujeme co nejtěžší juniorku, aby se extraligoví trenéři nebáli zapojovat mladé hráče.“

Takže boss bojoval za zúžení, pomohlo o dvě stě procent za jeden jediný rok, kdy se hrálo ve čtrnácti týmech. Teď je klubů šestnáct, bude to ještě těžší. O cca tři sta procent?

Svaz pod Hadamczikovým vedením zpackal i konec Síně slávy. Nikdo nerozporuje, že projekt byl ztrátový. OK, opravdu to byl ale tak fatální problém teď? Dobře, proč? Vážně nešlo pár měsíců počkat a do nového prostoru věci přestěhovat a vše vyřešit s legendami, které do muzea své poklady poskytly? Je trapné, jak všechno dopadlo, a svaz z toho má akorát ostudu. Přitom se to dalo předvídat.

To by někdo musel ale přemýšlet v souvislostech. Hadamczik zatím na svazu působí, že nehoní jen všechny zajíce v lese, ale chtěl by pochytat i lišky, myši, holuby... Není tam i rybník? Vyrazíme na kapry. Neskočíme pro jistotu i do Tater pro medvěda? Problém je, že jeho zpackané výstupy a nelogické postupy hokeji škodí. Někdo z jeho blízkých by měl přestat kývat a děkovat za práci, ale sebrat odvahu a říct šéfovi, že působí jako manažer chaosu. Než bude pozdě.