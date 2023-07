Doping v Hradci? Větší šlamastyka, než to vypadá. Klub může sežrat zevnitř

Pokud jeho hráči schytají trest a klub neporuší linii, že šlo pouze o selhání jednotlivců? Bude vysvětlení pajdat na obě nohy. Je prakticky nemožné, aby si dopingový komisař vylosoval z celého kádru trio hráčů, které je pozitivní, a nikdo další látku neužil.

A pokud se to stalo, udělal komisař životní chybu, protože ten den si měl jít vsadit i sportku. Pravděpodobně by vyhrál jackpot s takovou klikou.

Daleko pravděpodobnější je, že suplement se zakázanou látkou užívalo mnohem víc hráčů. Tady to máš. Na. Díky. A jde se na trénink. Patrně vše v dobré víře, že jde klasicky o doplněk, který pomůže k regeneraci. Takových je...

Klíčové pro klub je, jak se mohl přípravek v extraligové kabině mezi profesionálními sportovci tak rozšířit. Přeci dobře víte, že musíte s lékařem konzultovat i kapky do nosu. Najednou by do sebe hokejisté hrnuli prášek s neznámým obsahem? U popelnic ho asi nenašli. Někdo ho přinesl, někdo ostatním vysvětlil, k čemu slouží. A jeho by měl klub potrestat v první řadě. Skoro bych se vsadil, že nešlo o nikoho z tria Štohanzl, McCormack, Klíma. Náhody se stávají, ale tahle by byla až podezřele velká.

Pokud totiž avizovanou dvouletou stopku schytá někdo, kdo jen poslouchal a udělal chybu, že se víc neptal? A ten, kdo všechno spískal nic? Pak kauza sežere Hradec zevnitř. Zničí vztahy, zboří důvěru. To bude teprve věc, která pošlape práci, kterou klub udělal.