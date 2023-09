Dát teenagera k hvězdě vás nezabije. Nebojte. Třinec není česká Frölunda

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Kdy nasadit hráče do áčka, je věčné téma. Směrů, jak na věc, slyšíte vždycky hodně. Jeden říká, že si musí místo zasloužit a být lepší než někdo jiný. Další vám řekne, že jednou mohou být lepší, proto je do sestavy postrčíte, aby opravdu takoví byli. Třetí, že hráč musí mít kila. Čtvrtý, že mládí není zásluha, takže hezky čekej, talente. A teď vybírejte.

Nepsaným pravidlem v extralize je, že opravdu mladé hráče zapojí ti, kteří svým způsobem musí. Nemáte na drahé posily a nákupy? Urodilo se? Tak šup s vycházejícím dorostencem do programu A týmu. Takhle postupuje poslední roky Plzeň, to samé jedou delší dobu Karlovy Vary. Svým způsobem vás k akci donutí okolnosti – že by se šiklo o pár milionů v rozpočtu víc, a nejsou.

Ale stejně to vyžaduje odvahu a plán. Protože pořád i Plzeň nebo Karlovy Vary mohly brát místo Davida Jiříčka nebo Jiřího Kulicha hráče z ECHL, který by vyšel třeba na 80 tisíc měsíčně. Neudělaly to, což je pro rozvoj hráčů a nakonec i pověst klubů a jejich prestiž dobře.

Souhlasím s názorem, že mladý hráč musí opravdu něco předvést, být výjimečný ve svém ročníku. A k tomu potřebujete, aby měl extrémní pracovní nasazení. Pokud někdo splňuje první kolonku, ale fláká se, nikdy povyšování nemá moc smysl. Zdravá kabina ho pak za chladný přístup sežere, takže by stejně přišla konečná.

Je škoda, že podobné myšlení, které mají v Plzni, v Karlových Varech, v Liberci s Dvořákem v minulé sezoně a teď s Pérezem, sem tam ho ucítíte v Olomouci, nemají plánovitě i velkokluby.

Když se podíváte na Třinec, k jejich výchovnému procesu nepípnete ani „ň“. Mají silnou organizaci, která se dobře umí postarat i o rozvoj. Má skvělé zázemí, kvalitní mládežnické trenéry, juniorka hrála naposledy finále, dorost extraligu vyhrál. Dobrá cesta, co?

Ano, Oceláři mají Frýdek-Místek v první lize. Ale nejsou českou Frölundou, nedovedou být fabrikou na talent, kde si skauti z NHL drží dveře. Asi by nikoho nezabilo vytáhnout občas poklad vedle Martina Růžičky, dát mu pět až osm zápasů, mít cestu mládež - Frýdek - Třinec. Tahle akce zápas neprohraje. Jestli hledáte, kam posunout silnou organizaci, tak tohle může být další úroveň: svoje zdroje na prvním místě a nákupy z ciziny klidně, ale úplně jinam než do čtvrté lajny.

Ve výsledku je ovšem Třinec ve veselejší pozici než ostatní mocní. U Ocelářů aspoň můžete říkat, že hráče mají, jen není vyřešený poslední krok. Pardubicím pak třeba poklady úplně chybí. Přitom kdybyste je strkali vedle Lukáše Sedláka nebo Lukáše Radila? Málokde dostanete lepší lekce. Jenže aktuálně není koho strkat.

Vítkovice podepíší jako svého třetího centra Valentina Claireauxe. Francouze ve věkové kategorii 30+, což zní úplně stejně, jako kdyby si sedly před soud a řekly: vinni, neumíme to. Přitom si mladé hráče chystat umí. Otázkou je, proč nemají dostatek sebevědomí nebo lepší skauting a nevyloví borce třeba z první ligy.

Určitě by pomohlo, kdyby skončil český nesmysl, že po třech letech přestáváte být cizincem a nevztahuje se na vás limit pro zahraničního hráče. Díky tomu má třeba Třinec na soupisce jedenáct cizinců, to samé Vítkovice, pohoda. Hradec a Litvínov jsou na osmi. Najednou pravidlo se šesti muži s jiným pasem vypadá komicky. Hravě ho obejdete.

Ovšem stejně, pokud týmy samy nenachystají program jak zapojit a zlepšit své teenagery do akce, nezmění se nic. A je to škoda, mohly by si víc věřit. Práci dělají kolikrát lépe, než to nakonec vypadá. Bohužel ji jen dobrovolně zazdí.