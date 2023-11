Olomouc se nemění. Trefuje „no name“ borce a je lepší, než čekáte

Nechci říkat, že by měli leštit v kabině lavici pro Davida Krejčího a začínat troubit k titulu. Ne, vůbec. Jen Olomouc dělá hokej svým stylem, dělá ho dobře a v extralize má opravdu pevné místo. I když vlastně se před každou sezonou čeká, jestli přijde pád.

Teď rozhodně ne. Víte proč? Slovinec Rok Macuh evidentně asi dostal brusle po Krejčím, protože hraje svůj nejlepší hokej v životě. Ještě pár let zpátky se proháněl po druholigovém ledě, teď se poprvé v kariéře hrne do nároďáku a má lauf, že by i Anže Kopitar koukal, co se to v Novém Jíčíně a v Orlové schovávalo. K tomu se povedl příchod Jakuba Siroty z NCAA, je tady další šikovný bek s dobrým pohybem. Časem z něj může vyrůst minimálně vyšší extraligový standard.

Pro klub typu Olomouce je důležité, když přesně takové tahy vycházejí. Není umění koupit Filipa Chlapíka, Lukáše Sedláka nebo jednat s Janem Kovářem, jestli by po angažmá ve Švýcarsku nepřišel dohrát. Tohle je jasná kvalita, stačí vám na ni „jen“ najít prostředky.

Když je nemáte? Potřebujete se objevit „no name“ borce. Olomouc si ladí solidní základ z Jakuba Navrátila i Jana Bambuly. V Aronu Chmielewskim je víc, než dosud v Česku předvedl, jen to z něj vymáčknout, až se dá dohromady. A dost pomohly návraty Jana Káni s Karlem Pláškem. Tím se rozšířila konkurence v útoku a stoupla kvalita. Z Olomouce se znovu stal hodně nepříjemný soupeř.

Ve výsledku je to celé zázrak, když si uvědomíte, že region má s nadsázkou dva zimáky a modlíte se, aby aspoň zamrzly přes zimu kaluže. Když třeba porovnáte okolí Olomouce s Vysočinou, tak první je počtem ledových ploch exotika, druhé skoro Ontario. A stejně má Haná tým v extralize. Zázrak, co?

