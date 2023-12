Další štace pro Bartošáka? Ukázal, že je eso. Pomohlo by mu zastavit svět

Komentář Pavla Ryšavého | Patrik Bartošák na ledě v sezoně bavil. Dělal to každou minutu, ligu navíc rozjel skvěle. Po dvaceti zápasech jste získali dojem, že dělal Hradec lepším. Žehlil chyby, působil extrémně jistě, nedostával góly ve stylu, kdy kroutíte hlavou, že to se dalo chytat. Navíc jste měli pocit, že sledujete v podstatě Patricka Roye.

Teď to myslím v tom nejlepším slova smyslu, ale sledovali jste v bráně pořádného rapla, který umí svoji práci. Prodal lehkou střelu, že vystřihl semafor. Před nájezdy se hecoval s Altonenem a ukazoval mu, ať vypálí mezi nohy, že mu to chytí.

Jasně, asi tenhle projev odporuje trochu současným trendům, kdy gólman má být hlavně úsporný v každém pohybu a nedivočit. Ale čistě z pohledu diváka? Patrik Bartošák v Hradci rozjel show a mířil k pozici nejlepšího brankáře extraligy.

Situace se ale před týdnem změnila, za Mountfield si už nikdy nezachytá, klub s ním ukončil smlouvu.

Už od léta se městem šíří různé spekulace, jak se chová, co dělá. Pravdivé story? Těžko říct, něco asi ano, něco určitě ne. Nemáte jak ověřit.

Jen působí zvláštně, že ho klub chtěl už dřív vyměnit, když patří mezi nejlepší fachmany v oboru. Evidentně s něčím v Mountfieldu problém měli a o výkony nešlo. Pokud by i páteční situace byla prkotinou, brankář je dál normálně v týmu. Jenže nebyla, protože klub zveřejnil informaci, že gólman opakovaně vynechával bez omluvení tréninky.

Tohle vysvětlení zaráží. Proč, když jste profesionál, který ví, jak vypadá jeho práce? V Hradci se ale vše táhlo až k ukončení kontraktu.

Chtěl bych vidět Patrika Bartošáka zase v akci, do extraligy patří, obohatí ji. Jen by asi nejlepší bylo, aby se tak nestalo hned.

Přál bych mu, aby v něm někdo viděl v první řadě člověka. Svoje chyby z minulosti si právem vyžral, jenže teď dělá podle vyjádření klubu nové. Ne tak závažné, nedostává se do střetu se zákonem, ale s rolí profesionálního sportovce to moc nemluví.

Kéž by našel klub, který mu dá následující informaci: chytej u nás, budeme rádi. Ale až ve chvíli, kdy se dovedeš nastavit do módu, že trénuješ, hraješ zápasy, doma zaléváš cukety, okopáváš macešky a vyzvedáváš děti ze školky. My ti v tom pomůžeme, jestli sám chceš.

Věřím, že ideální by pro něj bylo, kdyby svět kolem něj zpomalil. Věřit na osud, a že jsou věci předem dané, jsou blbosti ze středověku. Na všem se dá pracovat, a platí to v každém věku. Nemyslím jen zdokonalení bruslení, ale vždycky je šance v hlavě utřídit všechny šuplíky. Zbytečné vyhodit, to správné dát k sobě.

Nevím, jestli Patrik Bartošák potřebuje odbornou pomoc, neznám ho.

Ale pokud ji vážně potřebuje, moc bych mu přál, aby ji našel a sám věřil, že věci dovede změnit. Ve výsledku na hokeji nezáleží vůbec, protože tahle životní fáze vždycky jednou skončí a dál už jen sklízíte, co jste zaseli.

Smutné je, že pořád slyšíte o lidech v hokejovém prostředí, kteří by pomoc potřebovali na sto procent, ale dělají, že se jich problém netýká.

Dostanou se k vám silné příběhy extraligových hráčů, kteří si prošli i reprezentací, už se třeba blíží ke konci kariéry a jsou zakopaní v dluhové pasti. Je fajn, že liga uspořádá občas seminář, kluby někdy taky. Ale pokud neexistuje individuální přístup a jasně nachystaný program, který hráči opravdu pomůže? Všechno bude tak obecné, že málokdo se do záchranné sítě chytne.

Neadresná preventivní řešení nemají smysl, když už někdo v maléru létá.

Takže zpátky k Bartošákovi, ať ještě přijdou v extralize jeho velké dny. Ať zase válí. Ale ideálně až s myslí vyladěnou na mód dalajláma. Jeho konec v Hradci nevnímám tak, že potřebuje další šanci, ale spíš pomoc. A až pak šanci, jestli je vše tak, jak Mountfield HK popisuje.