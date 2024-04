Po roce velká odveta. Dynamo už nikdy nechtělo dopustit, že ho vyškolí Třinec

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Necelých deset tisíc lidí v pardubické hale stojí, tleská. Někomu se koulí po tvářích slzy. Dynamo právě prohrálo sedmé semifinále proti Třinci. Banda s válečníky Draveckým, Kacetlem a Růžičkou vykročila do finále, kde získala čtvrtý titul v řadě. Pardubický majitel Petr Dědek brzy rozjel plán, jak svůj hvězdný tým posunout. Kdepak, příště se stejný scénář opakovat už nemůže. To „příště“ právě začíná. A je docela pikantní, co všechno se za jeden rok stalo.