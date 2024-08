Olatunji zase Spartě pomohl, jde nahoru. Vypadá líp než Kuchta

Když Sparta je zaseknutá, pomůže. Vzpomeňte si na zápasy z minulé sezony proti Dinamu Záhřeb, Slavii nebo Teplicím. Všechny mají společné, že letenský tým gólově posunul Victor Olatunji. Proti rumunskému FCSB opět, jeho vyrovnávající gól udržel slušnou naději na postup do dalšího kola Ligy mistrů. Ve výsledku může hodně znamenat.

Vždyť český mistr se do Olatunjiho příchodu na hřiště viditelně trápil, nebyl nebezpečný, scházely rychlost důraz a především šance. Což nigerijský útočník aspoň lehce změnil.

V rudém dresu kroutí už druhý rok po přestupu z Liberce, opakovaně střídal horší okamžiky s lepšími. Na startu tohoto ročníku se ovšem dostal do slušného tempa. Konečně může přijít jeho čas. Ano, stále má momenty, nad kterými jen kroutíte hlavou, ale fakt je, že povedené akce v posledních zápasech opakuje, což nebývalo zvykem. Za šest soutěžních zápasů zaznamenal čtyři góly.

Při tom posledním využil své největší přednosti – výšky. Hlavou se prosadil po dalším z rohových kopů, které se na startu sezony staly velkou letenskou zbraní. Vyrovnávající zásah nakopl mužstvo, které sahalo po obratu. Přesto jet do Rumunska s remízovým výsledkem je velká nepříjemnost. Spartu ještě čeká pořádná fuška.

A je otázka, jestli by neměla vsadit v náročné bitvě na horké půdě na urostlého Olatunjiho. Má zkrátka formu a aktuálně je na tom viditelně líp než Jan Kuchta, který se teprve před necelým měsícem zapojil do přípravy po návratu z dovolené. Minimálně do úvah trenéra Larse Friise se tahle myšlenka musí zákonitě dostat.