Lahm: EURO má moc spojovat a bránit naše hodnoty. Jsem optimista

KOMENTÁŘ PHILIPPA LAHMA | V Německu už týdny demonstrují miliony lidí za zachování demokracie. Impuls přichází ze středu společnosti. Stále má cit pro to, kdy je čas vyjít do ulic. To mě motivuje. Chci v létě jako turnajový ředitel uspořádat dobré EURO. Fotbal spojuje spoustu lidí a celé je to zábavné a příjemné. A to také posiluje naši občanskou společnost. Sport může být prostředkem k dosažení podobného cíle.