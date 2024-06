Německo děkuje za Musialu a Wirtze. Jsou idoly, můj syn střídá jejich dresy...

KOMENTÁŘ PHILIPPA LAHMA | Tohle EURO je inspirativní – a jak! Běžela 10. minuta úvodního zápasu, když nás všechny úplně odrovnal gól Floriana Wirtze Skotsku. Moje sedmiletá dcera si zacpala uši, protože se jí zdálo, že je to na stadionu příliš hlučné. Utěšil ji ale odznáček, který jí později dal skotský fanoušek. Teď je to její poklad. Od té doby se v Německu koná pořádná párty...

O pár dní později jsem byl v Dortmundu na zápase mezi Tureckem a Gruzií. Atmosféra byla nepopsatelná, málokdy jsem zažil něco podobného. Fanoušci obou táborů hnali své týmy až na hranici možností. Dokonce i hlavní tribuna byla na nohou. Nemohl jsi ani na vteřinu uhnout pohledem směřujícím na hřiště, jsem moc rád, že jsem tam byl.

Kvalita nynějšího turnaje byla a doposud je vynikající, zažíváme extrémně vášnivé zápasy, protože každý ze čtyřiadvaceti národů má silné fanouškovské zázemí, které ho povzbuzuje. Na internetu jsem viděl obrázky z Tbilisi. Plný stadion sledoval, jak gruzínský tým ve svém úvodním zápase na mistrovství Evropy téměř bojoval o remízu. To je evropská realita v praxi. Veřejné sledování zápasů je geniální „vynález“.

Můj zrak se samozřejmě upíná k Německu. Tým je zpátky poté, co třikrát selhal. Díky bohu, je důležité, aby byli hostitelé ve formě. Nyní můžete vidět vlastnosti, které nám dlouho chyběly. Můj jedenáctiletý syn ještě nikdy nezažil úspěšnou reprezentaci. To, že vyhrála dvakrát za sebou, je pro něho úplně nový pocit.

Na zápasy, týmy i jednotlivé hráče se dívám samozřejmě i jako profesionál. Kdo o sobě na turnaji dává vědět? Kdo se prosazuje na nejvyšší úrovni a ukazuje se jako světová třída? Jako Němec na první dobrou zmíním Floriana Wirtze a Jamala Musialu. Německo může považovat za štěstí, že tyto skvělé fotbalisty má. Jsou to dva kluci s obrovským talentem, kteří inspirují a budí naději. Okamžitě upoutá pozornost, co je na nich mimořádné. Oba se odváží jít kdykoli jeden na jednoho, jsou připraveni jít do souboje s protihráčem a získat míč.

Wirtz má výborný první dotek, obratně mění tempo a orientuje se na hřišti, viz jeho gól proti Skotsku. Musialu je prakticky nemožné oddělit od míče. Dokáže přehrát soupeře i vestoje. Když se všichni protihráči shromáždí před pokutovým územím nebo v něm a postaví před bránu autobus, najde řešení, jak ho obejít. V prvním utkání byl vyhlášen hráčem zápasu a proti Maďarsku skóroval podruhé. Jejich hlavní zónou je závěrečná třetina hřiště, kde se zapojují do rozhodujících akcí a střílí góly. O mnoha fanoušcích je známo, že se obzvláště dobře identifikují s ofenzivními hráči, driblink a střílení branek jsou populárnější než jiné dovednosti. Hlavně mezi dětmi. Idoly mého syna tak jsou Musiala a Wirtz, proto teď střídavě obléká dresy s čísly 10 a 17.

Přepadá mě nostalgie

Zvláště se mi líbí, že Wirtz a Musiala jsou týmoví hráči. Vidím, že jsou na trávníku propojeni se všemi spoluhráči. Hodně běhají a pomáhají v defenzivě. Z jejich rozhovorů je také patrné, že uvažují optikou celku. A v klubu jsou úspěšní už v nízkém věku. Musiala gólem v Kolíně nad Rýnem v květnu 2023 udělal z Bayernu německého mistra. Wirtz letos vyhrál double s Leverkusenem. Na obou je vidět odpovědnost za výsledky a nyní to platí i v reprezentaci. Fotbal hrajete proto, abyste vyhráli.

S talentem už se narodili. Jsou stvořeni pro fotbal. Baví mě sledovat jejich rozvoj. Lidé jsou formováni svým prostředím a pro fotbalisty je jím klub. Pokud chcete být úspěšní, potřebujete jasnou roli a vynikající spoluhráče, kteří z vás dostanou to nejlepší. V tuto chvíli to u Wirtze a Musialy vypadá, že je vše na nejlepší cestě.

Hlavně když sleduju, jak ti dva hrají, občas se zamyslím nad vlastní kariérou. Na svém prvním turnaji, na EURO 2004 v Portugalsku, mi bylo dvacet let, byl jsem jen o málo mladší než oni dnes. Nevyhráli jsme ani jeden zápas a vypadli, ale já jsem se dokázal mezinárodně prosadit jako levý obránce. Musiala také zažil neúspěch; vypadl ve skupině mistrovství světa 2022. Wirtz pak vstřelil první gól tohoto EURO, což se mi povedlo v roce 2006.

Když v těchto dnech cestuju po své zemi a sedím na stadionech, přepadá mě lehká nostalgie. Vracejí se mi vzpomínky na triumfy, ale i zranění a porážky. Tak se asi cítí každý fotbalista, když sleduje svůj národní tým. Uvědomí si, že velké turnaje jsou jedinečné zážitky. Wirtzovi i Musialovi přeju všechno nejlepší. Mají vše, co je potřeba, aby zanechali stopu na celé desetiletí. Ale fotbalista je vždy jen tak dobrý, jaký byl ve svém posledním zápase. Počítá se tady a teď.

Obojí platí o nynějším šampionátu, během něhož lidé slaví a společně prožívají evropanství. To mě hodně motivuje, abych u fotbalu zůstal.