Gulaš pochopil, že musí dřít. A teď je z něj zvíře. Všem říkám, že je nejlepší | iSport.cz

Průběh Milanovy kariéry dobře znám, měl jsem s ním možnost hrát v Českých Budějovicích. Zažil jsem ho na ledě, v kabině. Už tenkrát vynikal nesmírně šikovnýma rukama, uměl dát gól, byl hladový. To zvíře v sobě měl. Akorát nebyl pracovitý, nevěděl, co za úsilí velký hokej žádá. Říkali jsme mu to my v kabině, slyšel to od trenérů. Že je nesmysl čekat na životní sezonu, až sama přijde. Takhle to nefunguje. Zlepšíte se jedině systematickou prací. Progres nastane ve chvíli, kdy to pochopíte a něco pro to uděláte. Dennodenně.

Dobrých hokejistů jsou na světě mraky, miliony, ale přežívají jen ti nejsilnější.

To samé Roman Červenka. Hrozně zajímavé zboží, ale nebyl k sobě dostatečně upřímný, přísný. Nemakal na sobě tolik, kolik mohl a měl. Má hezkou kariéru, ale mohl být dál. To samé Honza Kovář. Všechno talentovaní kluci, kteří kdyby ze sebe v mladším věku vyždímali maximum, jsou v NHL. Nakonec na to přišli, cizina jim otevřela oči a šli do sebe. Přesto se neubráním dojmu, že to mohli pochopit dřív.

Plzeň - Pardubice: Gulaš završil krásnou střelou hattrick a zpečetil výhru Škodovky, 5:3

Milan sám zmiňuje, že mu oči otevřelo Švédsko, čtyři roky ve Färjestadu. A jsme u toho. Český národ = pohodlný národ. K tomuhle zjištění vždycky dojdeme za hranicemi, kde panuje tvrdý konkurenční boj a nikdo vám nedá nic zadarmo. Platí to pro profesionální i soukromý život. Švédsko v Milanovi probudilo lovce. Pochopil, že se sebou nemůže být nikdy spokojený, že může být den ode dne lepší a šel si tvrdě za tím. To je ten správný přístup. Zlepšovat sebe a chtít válcovat druhé. Takové borce chce každý trenér, vítězné hráče s touhou, žádné losery, co jsou brzy nažraní.

Mít Guliho na mužstvu je pro klub dar. Jednak kvůli jeho výkonům a bodům, ale i díky tomu, jak zvedá kluky kolem sebe. Milan má u mě obrovský kredit za to, že si k sobě do lajny bere mladší hráče. Tohle tady zdaleka není pravidlo. Zkušení bardi chtějí hrát spolu, aby měli body, leští si tím svoje ego. Místo toho, aby pro organizaci udělali něco pro budoucnost. Což Milan v Plzni dělá a myslím, že i rád.

Klub potřebuje vychovávat hráče, mít je rok od roku lepší, doplňovat stavy, což má i finanční a imagový efekt. Guli má v lajně mladého Poura, což není extra hokejista, ale Milan společně s Mertlíkem ho dokážou držet nad jeho limitem. Vyhraje se a jednou bude hodně dobrej.

Co se hokejových kvalit týká, u Guliho mi imponuje schopnost kreativity. Hokejové myšlení, cítění, herní inteligence. Hokej má pod kůží, v klíčový okamžik se umí správně rozhodnout. Je dobře natrénovaný a psychicky odolný. Tím vším dělá hráče okolo sebe lepšími. Což je strašně důležitá vlastnost. Měl jsem několik hovorů z ciziny s dotazem, kdo je v extralize nejlepší hráč. Všem říkám, že Milan Gulaš. Je lepší než Marek Kvapil. Kvápa je moc pohodlný, má se moc rád. Milan je k sobě tvrdší a na ledě je větší šelmou. Na exhibici vám větší parádu udělá Kvapil, zato Gulaš je buldok a především lídr, do nejtěžších bitev potřebnější. Plzeň je jeho práce.

Milan jednoznačně patří do reprezentace, ale nechal bych vyloženě na něm, kdy má nastoupit. Hraje extraligu, Ligu mistrů, on sám nejlíp pozná, co mu v repre pauze svědčí. Zda cestování a turnaj, anebo klubový trénink. Nemá extra smysl brát ho na listopadovou Karjalu, ale prosincová Moskva nebo únorové Švédské hry mu můžou sednout. Záleží na jeho komunikaci s trenéry nároďáku. Každopádně bych k Milanovi volil individuální přístup. Ať si sám řekne, na co se cítí. Je to hráč, k němuž se musíte chovat jinak než k ostatním, protože je lídrem.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Brno 10 6 1 1 2 27:23 21 3. M. Boleslav 10 5 2 1 2 31:20 20 4. Plzeň 10 6 0 1 3 40:32 19 5. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 6. Sparta 9 4 2 1 2 38:27 17 7. K. Vary 10 4 1 1 4 31:30 15 8. Mountfield 10 5 0 0 5 30:32 15 9. Olomouc 10 3 1 2 4 20:27 13 10. Vítkovice 11 3 1 2 5 27:39 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Litvínov 9 3 0 1 5 24:28 10 13. Pardubice 10 3 0 0 7 21:31 9 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Plzeň - Pardubice: Gulaš svým druhým gólem v utkání vrací indiánům vedení, 3:2

Plzeň - Pardubice: Gulaš zlomil extraligový rekord, skóroval v desátém utkání po sobě, 2:0