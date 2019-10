„Dědek“ Jágr si dá tatranku a zastíní mladé... Ale u sudích ho vidět nechci | iSport.cz

Jaromír Jágr vyrazil do Las Vegas, kde relaxuje před startem další fáze extraligy • Instagram

Kladenský útočník Jakub Valský (vpravo) oslavuje vstřelenou branku do sítě Mladé Boleslavi, na kterou mu přihrál Jaromír Jágr • Barbora Reichova / Sport

Mladá Boleslav - Kladno: Jágr perfektně našel Valského a hosté šli do vedení, 0:1 • TV Tipsport

Kladenský matador Jaromír Jágr se v Mladé Boleslavi znovu zapsal do bodových statistik • Barbora Reichová / Sport

Tak se nám Jarda Jágr vrátil z Vegas do extraligy a hned to tam začal zase loupat ve svém stylu. Gól, nahrávka a nejlepší hráč svého týmu. Škoda že s sebou nevzal celý tým, mohl si užívat tří bodů z Boleslavi.

Z Jardovy strany to nebylo nejcitlivější, letět si sám. Jak k tomu ostatní hráči přijdou, mohli po hotelu nahánět Lady Gaga a nabrat fazonu. Ale rozumím tomu, pokud tam jel nahánět nějakou nevěstu. Jarda sice psal, že musí do Ameriky kvůli zelené kartě. Nevím, odkdy se vydávají ve Vegas, tam toho tolik neodžil. Ale budiž, kdo ví.

Teď trochu vážněji. Je zajímavé, že po týdnu nicnedělání na jiném kontinentu Jarda přijede a bez problému najde cestu, jak být opět produktivní a dá šanci Kladnu vyhrát zápas.

Na druhé straně se ptám, co se u nás děje, že ho ostatní hráči, o patnáct až pětadvacet let mladší nezastíní? Je to zarážející.

Nevím, jak vy, ale já v tom mám celkem jasno. Ukazuje se, že naprosto klíčovým faktorem je nastavení hlavy. Jak je pro hráče limitující, pokud ji neumí využívat.