Dva úkoly pro Guľu v Plzni: splnit slib a napravit Vrbovo selhání | iSport.cz

Jen pro připomenutí a zasazení do kontextu doby: trenér, který je bezpochyby symbolem úchvatného rozmachu klubu, loni v srpnu pravil, že vede nejsilnější tým za dobu svého působení v Plzni… Řeči ale na trávníku nefungovaly. Teprve podruhé od roku 2011 se západočeského celku netýkal podzim v Evropě.

Byl to šok. Absolutně nečekaný úkrok stranou. Obrovský neúspěch a těžká finanční ztráta. I proto došlo v zimě k definitivnímu přetržení narušených - dříve až rodinných – vazeb mezi koučem a vedením, načež si generální manažer Adolf Šádek najal k procesu renovace celého klubu Adriana Guľu.

Jestliže během jarní části FORTUNA:LIGY slovenský expert s týmem pouze mohl, teď už musí. Dostat mužstvo do jednoho ze dvou evropských pohárů je po loňském mrazivém výpadku pro Viktorii naprostá nutnost, obzvlášť ve složité době nastupující ekonomické recese.

AZ Alkmaar je zatraceně těžký rival, v minulé sezoně zle proháněl Ajax Amsterdam, v době předčasného ukončení nizozemské Eredivisie měly oba celky stejně bodů. Bohužel pro AZ, vinou horšího skóre byl sesunut na druhou pozici, byť oba vzájemné souboje vyhrál.

Aby Viktoria mohla pomýšlet na postup do třetího kola LM a zároveň získala jistotu průniku do základní skupiny Evropské ligy, musí Guľa splnit to, co říkal na začátku přípravy: že na startu sezony bude tým v top formě. Jestliže zvládne první zadání, může splnit i to druhé, napravit rok staré Vrbovo selhání.

